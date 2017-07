VIDEO - Le lapin sauvé par la police de Poitiers a retrouvé sa famille

C'est l'histoire d'un lapin nain poitevin très voyageur. Retrouvé par la police au beau milieu d'une route, recueilli par le parc Blossac, il a finalement été récupéré cette semaine par sa famille.

Au début du mois, la police de Poitier a sauvé un lapin nain bélier alors qu'il errait sur la route, près de la Rocade Est. Les agents l'ont rendu au parc Blossac, pensant qu'il appartenait au parc animalier. Un animal avait justement été volé là-bas quelques jours plutôt. Mais cette semaine l'histoire a connu un rebondissement.

Une famille poitevine a reconnu son lapin grâce à France Bleu

Capucine et sa famille étaient partis en vacances et comme à chaque fois, elle avait laissé son lapin nain de deux ans en liberté dans le jardin. Plume y passe ses journées avec un autre animal de compagnie, un chat que le lapin a pris l'habitude de suivre partout. "Plume vagabonde avec lui dans le quartier, raconte Capucine. Il était déjà parti plusieurs fois, de l'autre côté du grillage, en bas de la rue, mais à chaque fois on nous l'a ramené".

Plume a retrouvé sa cage. © Radio France - Fanny Bouvard

Sauf qu'en rentrant mi-juillet, Plume n'est plus dans le jardin et aucun voisin ne l'a remarqué. "C'est là qu'on a regardé sur Facebook, explique Capucine. On a vu notre lapin dans les bras d'un policier et toute l'histoire du parc de Blossac. Mais moi je savais que c'était Plume." Ce lundi, c'est donc en famille qu'ils se rendent dans le parc du centre-ville de Poitiers. "Mon père a discuté avec les agents, souligne Capucine. Ils étaient aussi persuadés que c'était le lapin bélier qu'on leur a volé début juillet. Mais ils nous l'ont quand même donné, en nous disant que c'était plus important pour nous."

Une fois à la maison, Capucine a passé Plume au peigne fin. "Et là, j'ai bien vu sa cicatrice sur l'oreille en forme de C. J'ai aussi reconnu son double menton et sa petite queue. C'est sûr à 100%, c'est notre lapin". D'ailleurs, il a vite retrouvé ses habitudes dans son jardin et surtout avec son ami, le chat Sardine.