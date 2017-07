Poitiers : un lapin sauvé par la Police Nationale

Le petit animal a été sauvé de la circulation puis de la déshydratation grâce aux policiers poitevins, samedi 15 juillet.

C'est une histoire insolite que nous rapporte le commissariat de police de Poitiers les faits sont les suivants : "11h samedi 15 juillet 2017, une patouille intervient avenue du 11 novembre à Poitiers face au Mc Donald's pour un lapin qui divaguait sur la voie publique créant d’importantes difficultés de circulation.

Après une opération rondement menée, le perturbateur était appréhendé, non sans mal, celui-ci se cachant finalement sous un véhicule. Ramené au service, les locaux de rétention apparaissaient peu adaptés pour ce lapin bélier nain à longues oreilles pendantes. Devant cette situation sans issue, et dans l’urgence, le lapin étant déshydraté et affamé , l'animal trouvait hébergement provisoire chez un policier.

Une plainte du responsable animalier

Lundi 17 juillet, un recoupement était opéré avec une plainte du responsable animalier du Parc de Blossac déposée pour l'enlèvement d’un lapin bélier nain en date du 7 juillet 2017. Le ou les ravisseurs avaient escaladé l’enclos des lapins situé dans le jardin anglais et dérobé la pauvre bête.

Le responsable animalier du parc reprenait possession de « RUBYLAX » jeune lapin bélier nain, mâle âgé de 3 ans, pour le ramener auprès de ses congénères dans le parc. Au delà de la bêtise humaine de ou des auteurs, sans grande considération de la condition animale, ce jeune oryctolagus cuniculus ne doit la vie sauve qu'à l'intervention de la police nationale".