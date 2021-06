Polémique autour d'un escape-game sur les Alsaciens incorporés de force par les nazis

C'est un jeu proposé durant tout l'été dans un petit bois de la station du Schnepfenried. Un escape-game, qui consiste à se mettre dans la peau de Malgré-nous, ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale. (130 000 à partir de 1942).

Ce jeu baptisé "Forêtscape" a été imaginé par des comédiens de la compagnie du Reflet. Il consiste pour des groupes de deux à six participants à incarner de jeunes alsaciens qui doivent s'échapper d'un camp de redressement nazi. Ils peuvent rejoindre la Résistance si ils réussissent aux côtés d'un comédien à résoudre des énigmes et un parcours physique. Ils ont une heure pour cela.

Un jeu choquant pour des familles d’incorporés de force

Le principe de ce jeu a fortement choqué des familles de descendants d'incorporés de force. Bernard Rodenstein, ancien président de l'association des pupilles de la Nation, orphelins de guerre, évoque une forme de négationnisme rappelant que l’incorporation de force a été reconnu comme crime de guerre. "Les bases historiques n'y sont pas"dit-il "transformer ça en un jeu, c’est une édulcoration totale de la réalité ".

Faire oeuvre de pédagogie

L’initiateur de cet escape-game Fabien Gaertner se défend de tout négationnisme. Il se présente comme petit-fils de Malgré-nous et dit avoir voulu faire découvrir ce pan de l'histoire aux jeunes générations. "L'idée de cette aventure c'est au travers d'une action ludique faire connaitre cette histoire. On respecte l’Histoire et sa gravité".

Le jeu "Forêtscape" est ouvert tous les jours depuis le 29 mai.