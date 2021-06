VIDÉO - Pollution de la Seine : le fils d'Anne Hidalgo se jette à l'eau en Côte-d'Or

À 19 ans, Arthur Germain veut descendre les 784 km de la Seine à pied puis à la nage ! Parti ce dimanche des sources de la Seine en Côte-d'Or il compte rejoindre en solitaire et en autonomie l'embouchure du fleuve au Havre en 52 jours tirant derrière lui un gros kayak. Son but : sensibiliser l'opinion à la pollution de l'eau sans dramatiser la situation.

"Il y a beaucoup d'imaginaire, beaucoup de gens qui disent 'je n'y mettrais jamais un doigt de pied' mais la Seine n'est pas radioactive non plus". "En fait, explique encore le jeune homme, elle est assez souvent aux normes mais on va dire qu'il y a encore 50 jours dans l'année où il pleut et là elle n'y est plus : trop polluée ces jours-là il ne vaut mieux pas s'y baigner". Mais "la Seine c'est plus que ça, je veux montrer qu'elle est plus 'nageable' que ce que l'on dit".

Fils de maire

Si cela vous avait échappé : Arthur Germain est le fils d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a pour rêve de rendre la Seine aux baigneurs d'ici 2025, c'est-à-dire après les JO de 2024 dans la capitale. Le jeune aventurier - plus jeune Français à avoir traversé la Manche à l'âge de 16 ans il y a quelques années - a prévu de réaliser des prélèvements d'eau de Seine "tous les cinq kilomètres", il enverra ses fioles dans un laboratoire à Paris.

Plusieurs dizaines de curieux sont venus assister au départ du jeune Arthur Germain. Dans l'assistance plusieurs personnalités politiques de la Région ou du Département de Côte-d'Or. © Radio France - Thomas Nougaillon

Pollutions d'origines agricoles

Jean-Philippe Couasné, technicien à la Fédération de Pêche de Côte-d'Or, prend le pouls du fleuve. "Il y a des pollutions diffuses comme dans beaucoup de cours d'eau français qui sont d'origine agricole pour certaines" diagnostique-t-il. "Sans tendances marquées à l'amélioration" précise-t-il encore. Cela dit concernant les pollutions domestiques ça va mieux poursuit le technicien. "Ce sont des pollutions organiques en rapport avec les assainissements des particuliers, il y a eu des efforts assez importants réalisés. La Seine est même assez préservée par rapport à d'autres cours d'eau."

Anne Hidalgo est la toute première maire de Paris à faire le déplacement aux sources de la Seine où elle a pourtant de bonnes raisons de se sentir "comme à la maison" Copier

Malgré les efforts effectués pour entretenir et nettoyer les 85 km de Seine qui coulent en Côte-d'Or, à Source-Seine, les habitants, qui constatent aussi ce léger mieux, restent globalement inquiets quant au réchauffement climatique et ses effets délétères. Marie-Jeanne Fournier, ancienne maire de la commune vit près de la Seine depuis 1953.

Avant de prendre le départ Arthur Germain pose devant le sanctuaire de Sequana situé dans le vallon où la Seine prend sa source © Radio France - Thomas Nougaillon

"Les nappes phréatiques sont de plus en plus basses"

"Le niveau de l'eau baisse, les nappes phréatiques sont de plus en plus basses et par exemple au pied de ma maison on trouvait jusqu'à il y a peu des écrevisses à pattes blanches. Il y a trois étés elles sont toutes mortes de chaud et elles ne sont plus revenues". Concernant les ouvrages d'art Marie-Jeanne Fournier constate que "les débats sont incessants dans les syndicats de rivières. Moi je n'ai pas de réponse à apporter mais là encore je pense qu'il faut respecter le cours des rivières sinon tout le monde en pâti et cela coûte très cher aux contribuables."

Le jeune homme franchit symboliquement le tout premier pont de la Seine © Radio France - Thomas Nougaillon

Fin de l'aventure en juillet au Havre

Espérons qu'Arthur Germain se sente comme un poisson dans l'eau dans la Seine et surtout que son aventure très médiatique puisse servir à faire prendre conscience des dangers qui menacent nos cours d'eau. Le jeune homme qui a déjà passé plusieurs mois comme bénévole sur le voilier de Tara Océan est attendu au Havre le 28 juillet. Mais avant cela il doit faire escale d'ici quelques jours -le 11 juin si tout se passe comme prévu- à Châtillon-sur-Seine dans le Nord-Côte-d'Or.