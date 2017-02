Pommiers : Bernadette peut garder sa ferme

L'agricultrice de Pommiers qui était menacée d'expulsion a pu rembourser ses dettes. Elle a reçu 29 000 euros de dons via une cagnotte sur internet.

Nous vous donnons des nouvelles de Bernadette !

Son histoire vous avait surement touchés. Cette agricultrice était menacée d'expulsion nous vous l'avions raconté en juin dernier. Elle devait rembourser 25 000 euros d'ici la fin de l'année 2016. Bernadette était endettée jusqu'au cou après des accidents de la vie : deuil et arrêt maladie. Un groupe d'artistes de Malakoff en région parisienne s'est alors pris d'émotion pour sa situation. Il réalise un clip pour faire parler d'elle et lance une cagnotte d'argent en ligne sur internet. En quelques mois les 25 000 euros sont dépassés. Bernadette reçoit au total 29 000 euros pour apurer ses dettes.

Bouleversée et un peu gênée par cet élan de générosité, Bernadette a aujourd'hui plusieurs projets pour rebondir et arrondir ses fins de mois. Elle ne touche en effet qu'une petite retraite de 700 euros par mois et doit rembourser un crédit immobilier de 330 euros mensuel. Elle envisage de créer un véritable laboratoire de fabrication de fromage de chèvre, et pourrait relancer une race ancienne de chèvre qui lui permettrait de faire du beurre de chèvre, produit assez rare. Bernadette pense aussi un peu à elle , elle voudrait faire des travaux dans sa petite maison qui ne compte qu'une chambre. A 68 ans c'est donc un nouveau départ pour cette amoureuse de la Terre et des animaux.