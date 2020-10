L'épiphanie c'est encore un peu loin, mais déjà une belle initiative dans l'Orne. Des fèves à l'effigie des forces de sécurité, pompiers, policiers et gendarmes sont lancées par un couple de boulangers d'Alençon (Orne). L'objectif est de récolter des fonds et de tisser des liens avec la population.

Pompiers, policiers et gendarmes : des fèves à l'effigie des forces de sécurité dans l'Orne

Les fabophiles peuvent déjà se préparer à enrichir leur collection. Grâce à l'idée originale d'un couple de boulangers alençonnais : ils ont créé un coffret de dix fèves à l'occasion de l'épiphanie 2021. Elles représentent les forces de sécurité en uniformes, ainsi que leurs insignes. Les bénéfices seront reversés à leurs œuvres. L'objectif est aussi de redorer le blason de ces forces parfois malmenées et décriées.

Comme le confie Christel Guillois, la boulangère, dans la famille, les forces de sécurité, on connait bien. "Le père de mon mari était pompier de Paris, mon oncle policier à Deauville et notre cousin est gendarme à la Rochelle". Elle ajoute qu'ils ont également été victimes des inondations à Trouville en 2003 et que les pompiers leur ont alors été d'un grand secours.

Des pompiers, gendarmes et policiers en miniature à découvrir dans les galettes des rois

Même si les fèves sont par définition petites, un souci du détail a été apporté, ce que souligne le patron des policiers dans l'Orne, Pascal Serrand. "Nous avons été consultés et par exemple pour la police, nous avons modifié la couleur. On a donc des personnages qui représentent fidèlement les policiers en action. A la fois le motard et le policier qui assure les patrouilles au quotidien". Le directeur de la sécurité publique emballé par le concept va partir à Paris ce jeudi avec un coffret sous le bras. Pas sûr qu'il réussisse à le poser sur le bureau du ministre, mais au moins faire connaitre l'opération. "C'est une action innovante qui mérite d'être valorisée à la fois localement mais aussi au niveau national".

Les fèves seront glissées dans les galettes de la boulangerie durant tout le mois de janvier. Mais on va aussi pouvoir acheter la collection complète. Avis aux fabophiles, les coffrets sont numérotés... susceptibles donc de prendre de la valeur. Les coffrets seront en prévente dès la fin du mois d'octobre au prix de 25 euros à la boulangerie de la Halle au Blé à Alençon.