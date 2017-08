Pont de Roide: une jeune femme de 24 ans accouche dans une ambulance au bord de la route

Heureux événement ce jeudi soir dans un camion de pompier de Pont de Roide. Une jeune femme de 24 ans a accouché sur la route de l'hôpital.

Les pompiers de la caserne de Pont de roide ont du accoucher une jeune femme dans leur ambulance, au bord de la route ce jeudi soir. Ils étaient allés chercher une jeune femme de 24 ans , sur le point d'accoucher, chez elle à Pont de Roide, mais le bébé est arrivé très vite, trop vite. Ils se sont donc garés précipitamment sur le rond point de Mathay, juste avant l'autoroute, et ont aidé la maman à accoucher. Le Samu a ensuite pris le relais et a pris en charge le nouveau né et sa maman. Ils ont été transportés vers l'hôpital de Trévenans. C'est le deuxième accouchement de la sorte pour l'un des pompiers de Pont de Roide, il a déjà vécu au mois de juillet dernier un accouchement à domicile.