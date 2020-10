Pont-l'Abbé : Louis Rolland représente le Finistère à l'élection Mister Bretagne

Qui deviendra l'ambassadeur de la Bretagne en 2021 ? Réponse ce samedi soir lors de l'élection Mister Bretagne, qui se déroule à Dol-de-Bretagne. Pour des raisons sanitaires, l'événement est limité au seul jury. Le public devra se contenter de la plateforme YouTube, pour suivre la soirée en direct.

Dix jeunes bretons sont en lice pour remporter l'écharpe régionale. Parmi eux, Romain Rolland, 19 ans, originaire de Pont-l'Abbé. Cet étudiant en BTS Hôtellerie-restauration à Quimper a été élu Mister Finistère en avril dernier. Une élection en pleine période de confinement, réalisée par vidéoconférence. "J'ai reçu mon écharpe par la Poste", sourit-il.

Curieux, serviable et motivé

Le jeune homme, qui espère ouvrir un jour son propre restaurant, est arrivé dans l'univers de la mode et des concours de beauté un peu par hasard. "J'ai été contacté fin 2019 par le président du comité Mister France Bretagne, via les réseaux sociaux. Il m'avait repéré lors d'un défilé pour une marque de créateur à Quimper quand j'avais 16 ans, c'est ma mère qui m'y avait inscrit", se souvient Louis Rolland.

Louis Rolland a été élu Mister Finistère en avril 2020. © Radio France - Adeline Divoux

A l'approche du grand soir, Louis est à la fois stressé et excité : "Le plus stressant, c'est le discours, mais, en même temps, j'ai vraiment hâte de défiler en costume." Du haut de son mètre 82, le jeune Finistérien se décrit comme quelqu'un de curieux, serviable et motivé.