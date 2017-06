Pont-à-Mousson : une vache va se rafraîchir dans une piscine

Les pompiers sont intervenus ce dimanche matin à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) pour extraire une vache tombée dans une piscine.

Il a fait 25°C ce dimanche à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), ceci explique peut-être cela. Ce dimanche matin, une habitante de la commune a appelé les pompiers immédiatement après avoir ouvert ses volets : il y a une vache dans sa piscine.

À intervention insolite, moyens insolites : des pompiers se sont eux-mêmes jetés à l'eau pour pousser l'animal et tenter de le faire sortir. Pour faciliter les choses, des tables ont même été installées dans la piscine pour créer des "marches". Grâce aux pompiers, la vache a finalement pu sortir et a rejoint son troupeau, installé non loin de là.