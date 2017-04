Pontarlier : 4000 personnes pour assister au défilé des classes

C'était l'ambiance des grands jours hier à Pontarlier. 4000 personnes sont venues applaudir le traditionnel défilé des classes. En tout 800 conscrits, nés dans les années en "7" ont paradé dans les rues...

Tenue de Pokémon obligatoire pour les jeunes nés en 1997. © Radio France - Olivia Chandioux

800 conscrits en "7" défilent

Dans le défilé il y a le groupe des 90 ans qui roulaient en vieille voiture. Les 40 ans eux, sont habillés en pilote et hôtesse de l'air. Pour les 20 ans le thème c'est Pokémon et en fin de cortège le groupe des 10 ans. Une première pour Lina : "Les dix ans on est tous déguisés en Harry Potter, c'est super chouette. On crie, on chante et les gens nous applaudissent." A quelques mètres de là, on retrouve Claude et son groupe, fleurs à la boutonnière. Les "47" comme il dit : "Je les ai tous fait les défilés, je n'en ai loupé aucun. Et j'espère bien en faire encore deux au moins !".

Le mélange des générations c'est très bien." Régine, 60 ans

Le cortège se rassemble au cimetière. Marseillaise, minute de silence, c'est aussi ça la fête des classes. Et malgré son déguisement de Pikachu, Justine, 20 ans, prend ça très au sérieux : "Ca fait partie de l'histoire de France, de la culture. C'est un moment de partage et on en ressort grandit, vraiment." Convivialité, retrouvailles... Voilà ce qui fait venir Régine, 60 ans : "C'est merveilleux parce qu'on a des gosses de 20 ans qui viennent nous, et le mélange des générations c'est très bien." Et la magie du défilé des classes à Pontarlier elle opère dèjà depuis plus d'un siècle.