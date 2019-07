Pontarlier : 65 ans de mariage pour Yvette et Lucien Toussaint

Pontarlier rendait hommage ce week-end à ses couples mariés les plus solides. Une trentaine ont répondu à l'invitation. Parmi eux, Yvette et Lucien Toussaint. Mariés en 1954, ils célèbrent cette année, avec leurs 65 ans de mariage, leurs noces de palissandre.

Pontarlier rendait hommage ce week-end à ses couples les plus âgés. Ou du moins à ceux affichant des anniversaires de mariage plutôt impressionnants : 45 ans pour les noces de vermeil, 50 ans pour les noces d'or, 55 ans pour les noces d'orchidée, 60 ans pour les noces de diamant. Mais Yvette et Lucien Toussaint ont dépassé ce stade : ils fêtent leur 65 ans de mariage des noces de palissandre.

Un mariage célébré en 1954

Yvette et Lucien se sont dit oui en 1954. "C'était super, se souvient cette jeunette de 83 ans. Mon papa ne voulait pas, j'étais trop jeune, mais j'ai insisté. j'avais 18 ans." "Et neuf mois", rajoute Lucien, complice, en faisant allusion à une grossesse un peu précipitée. "1954 c'est l'année de la naissance de mon fils", renchérit Yvette. "C'est _la guerre d'Algérie mais aussi l'année de l'appel de l'abbé Pierre._"

Une trentaine de couples ont répondu à l'invitation de la mairie de Pontarlier © Radio France - Dimitri Imbert

Huit arrière petits-enfants

"D'ailleurs le jour où on s'est mariés, il y avait de la neige", rappelle Lucien. Aujourd'hui les deux tourtereaux s'aiment comme au premier jour. "Souvent on nous interpelle dans la rue pour nous dire, c'est joli vous vous tenez encore par la main." Le secret de leur longévité ? "L'amour bien sûr !" rigole Lucien, mais aussi la famille, "quatre enfants, six petits-enfants et huit arrière petits-enfants" détaille fièrement Yvette.

Les noces de platine dans le viseur

"On est venus pour les 55, pour les 60 et on est là pour les 65 ans, on espère bien être là pour les 70 !" espère encore Lucien. En 2024, tous deux fêteront leurs noces de platine.