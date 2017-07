A Port Manech, les cabines de plages ne prennent pas une ride

A Névez (Finistère Sud), ce sont surtout les habitués qui fréquentent la plage Saint-Nicolas de Port Manech. Une trentaine de cabines de plage en bois et toutes blanches trônent sur le sable. Cette plage à l'abri des vents a un côté suranné et nous replonge à la "Belle Epoque"

Aujourd'hui il ne reste plus qu'une trentaine de cabines de plages mais au début du XX ème siècle, il y en a jusqu'à 60. "Ces cabines sont toutes blanches et au toit noir selon une volonté des affaires maritimes", nous explique Danièle coordinatrice des activités nautiques sur la commune. La station de Port Manech est situé à l'embouchure de l'Aven et a été l'un des grands lieux de villégiatures de la Belle Epoque.

Les cabines se transmettent de génération en génération © Radio France - Anne Tréguer

Arlety et Jean Gabin ont séjourné à Port Manech

Au début du XX ème siècle se développe le tourisme et aujourd'hui subsistent de cette époque, les cabines de baigneurs et les propriétés familiales et quelques maisons de pêcheurs. Port Manech est situé non loin de Pont-Aven et les peintres aiment y séjourner. La haute bourgeoisie, de riches industriels, des acteurs y viennent en vacances. Arlety ou encore Jean Gabin y passent quelques vacances dans l'hôtel Julia. Julia Guillou qui tient la fameuse pension Julia à Pont-Aven. Port Manech accueille aussi le collectionneur américain, le docteur Barnès dans les années 30.

A Port Manech, les cabines se transmettent de génération en génération

Les cabinesde plage servent à stocker les jouets des enfants et petits enfants, les affaires de bateaux, les serviettes... © Radio France - Anne Tréguer

Port Manech est la station familiale par excellence. Beaucoup de familles de l'ouest parisien font construire ou achètent des maisons et aujourd'hui plusieurs générations viennent y passer leur été, grands-parents, enfants et petits-enfants apprécient le calme et le charme de cette station balnéaire loin des grands axes touristiques. Aujourd'hui il ne reste plus qu'une trentaine de cabines. Une partie appartient à ces grandes familles , d'autres sont propriétés de la commune. Dans les familles, elles se transmettent de génération en génération et sont un bien précieux que l'on ne veut pas abandonner même s'il faut débourser 150 euros de redevance annuelle. Jean en possède une depuis plus de 30 ans : " Je trouve cela un peu cher mais il faut avouer que c'est surtout pratique. On y range les jouets de plage des petits enfants, les serviettes, les affaires du bateau et on s'y change aussi ! "

Certains aimeraient bien en acheter ou en louer une mais ce n'est pas possible

Certaines cabines sont à l'abandon mais la plupart sont choyées par leur propriétaire © Radio France - Anne Tréguer

Quelques cabines semblent pourtant à l'abandon, l'an passé la mairie demande de poser des numéros mais tout le monde ne respecte pas les consignes. L'entretien est laissé au propriétaire et tous les ans, certains y donnent un bon coup de peinture blanche. Danièle est la coordinatrice des activités nautiques sur la commune et gère notamment les activités voile sur la plage. Les voiles , le matériel de location sont hébergés dans des cabines fabriquées à l'identique. " On vient souvent me demander une cabine à acheter, à louer à la journée , à la semaine mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout " , _précise Danièle*.

