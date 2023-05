PORTRAIT - À 16 ans, Léo crée un média 100% dédié au tennis !

Une véritable passion pour le tennis depuis tout petit !

Ramasseur de balles à Roland Garros l'an dernier, Léo pratique le tennis depuis 7 ans. Son rêve ? Devenir journaliste sportif ! Lorsque son frère, alors en voyage en Inde, lui propose de créer un média digital autour des différentes compétitions de tennis, Léo "était carrément chaud à l'idée" !

ⓘ Publicité

"La Ptite Balle Jaune" : débrief' de la journée, anecdotes sur le tournoi et quizz sur le monde du tennis

Leurs vidéos ont été vues plus de 2 millions de fois. Léo et son frère publient au moins une vidéo par jour sur Instagram et TikTok . Pendant la quinzaine de Roland Garros, chaque soir ils postent au moins une vidéo récap de la journée, à cela s'ajoutent des anecdotes autour du tournoi et des quizz pour tester ses connaissances sur "le plus beau tournoi du monde" comme le dit Léo dans la vidéo ci-dessous.

Comment continuer à produire du contenu avec les cours en parallèle ?

"Le conseil de classe est passé !" nous dit en souriant Léo. Ce lycéen francilien peut compter sur la compréhension de son établissement qui le laisse aller au tournoi l'après-midi mais doit rester assidu aux cours du matin comme il nous l'a expliqué ce lundi dans le 6/9. (Ré)écoutez son interview ci-dessous.