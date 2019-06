PORTRAIT - Bruno Gambier, capitaine de la compagnie des Bateaux-Mouches

La compagnie des bateaux-Mouches fête ses 70 ans cette année.

Bruno Gambier travaille pour la compagnie des Bateaux-Mouches depuis 1986. C’est son père qui lui a transmis le métier.

Il peut faire jusqu’à 3 croisières par jour.

C’est la crue le plus difficile à gérer. En 2016 et 2018, on en a eu des exceptionnelles mais on arrive toujours à naviguer