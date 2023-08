PORTRAIT - Chasseur de météorites, Michaël transmet sa passion : "Il faut se tenir prêt"

"Il faut se tenir prêt, c'est très grisant." Michaël n'a pas peur de se faire réveiller en pleine nuit par les appels du Muséum d'histoire naturelle. À 3 heures du matin, il peut être envoyé à l'improviste en expédition de "cueillettes de météorite". Lorsqu'il n'est pas la tête dans les étoiles, ce médiateur scientifique, qui vit à la Ferté-Bernard (Sarthe) enseigne les mathématiques, la physique et les sciences dans un centre éducatif du Mans. Pour lui, "montrer le ciel aux jeunes est un vrai levier pour s'intéresser aux sciences". Alors il en profite pour leur transmettre sa passion pour les astéroïdes et l'astronomie.

Chaque année, ce ne sont pas moins de "10 000 tonnes de cailloux qui tombent sur la Terre". Venus de l'espace, ces objets extraterrestres sont convoités par les scientifiques, mais aussi par les amateurs passionnés.

Une passion à transmettre

Vendredi 28 juin, dans le centre éducatif Montjoie à Rouillon, près du Mans, Michaël entraîne des jeunes à faire une cueillette de météorites. Pour ce faire, chaussures, chapeau et direction les jardins de Vaujoubert, à quelques minutes à pied du centre. La quinzaine de jeunes se met en place en écoutant bien les conseils du professeur : marcher en ligne droite avec un écartement de trois mètres, avancer au même pas, scanner le sol avec les yeux... "Toutes ces dispositions qui vont être bien opérantes pour une prochaine expédition."

"C'est plus vieux que n'importe quel truc que vous trouvez sur terre."

Parmi les jeunes participants, deux ou trois affirment être partant pour faire partie d'une prochaine expédition, cette fois, en conditions réelles. Pour Michaël, "c'est gratifiant". De retour au centre après exercice, le médiateur réserve une surprise à ses élèves : leur montrer et leur faire toucher de véritables fragments d'astéroïdes, envoyés par le Muséum d'histoire naturelle. Ces petits cailloux bruns et argentés ont été trouvés au Sahara et en Argentine.

La cueillette des météorites, une histoire de famille

Des cueillettes de météorites, Michaël en a déjà fait plusieurs dans sa vie. Lorsqu'il est prévenu par le Muséum d'histoire naturelle, il ne sait jamais ni où, ni pour combien de temps il part, mais "il y a l'émulation et l'excitation de participer à un programme de recherche."

"Il faut se tenir prêt du jour au lendemain pour partir dans une expédition. Et ça, c'est grisant."

Sa dernière expédition en date, Michaël s'en souviendra longtemps. Après l’observation d’un bolide en Normandie dans la nuit du 13 février par le réseau Vigie-ciel , il est appelé à rejoindre un groupe près de Dieppe pour faire une cueillette sur la zone de recherche identifiée. Au passage, il embarque sa fille Loïs de 18 ans dans l'aventure. Et là, incroyable : c'est elle qui découvre la météorite tant convoitée, après quelques heures de recherche seulement.

"Il y avait une excitation incroyable, c'est comme si on arrivait sur la lune."

"Ça ne serait pas ça, par hasard ?", s'est interrogée l'étudiante en école d'art. C'est la première fois depuis 2011 qu'une météorite a été retrouvée sur le territoire français. Alors forcément, Michaël est très fier de sa fille : "La trouver moi, c'est le petit garçon qui aurait sauté de joie. Et là, la joie du papa... C'est fois mille !"

Vigie-ciel, un programme de sciences participatives

Pour rester à l'affût des tombées de météorites, Michaël fait partie du programme de sciences participatives Vigie-ciel-Fripon . Grâce aux 100 caméras disposées partout en France, les équipes sont capables de surveiller le ciel 24 heures sur 24 et de détecter les chutes de météorites. Après avoir calculé les zones de chutes, des campagnes de recherches sont organisées, avec des scientifiques et des amateurs passionnés.

De quoi se préparer pour la prochaine chute d'astéroïde. Peut-être demain dans votre jardin ?