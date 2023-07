PORTRAIT - Claire est une sirène professionnelle à Paris

Certains ont la chance d'avoir pu transformer leur passion en métier. C'est le cas de Claire qui émerveille petits et grands à l' Aquarium de Paris avec son spectacle de sirène. Grande, sportive et élancée, elle est l'incarnation même de cette créature mythologique mi-femme mi-poisson. Elle est Claire la sirène .

ⓘ Publicité

"Une fois que je suis sous l'eau avec mon costume de sirène et que je fais mes mouvements, là effectivement, je suis dans une autre dimension. Je ne suis plus une humaine, je suis vraiment une sirène."

À écouter Claire, sirène professionnelle

Faire de son rêve de petite fille, une réalité

Claire est née en Charente-Maritime, au bord de l'océan. À L'Houmeau, près de La Rochelle, la petite fille rêve de devenir une sirène, comme les personnages de Marina ou d'Ariel dans les dessins animés. Mais c'est une définition et son image dans un Larousse illustré qui lui inspireront son personnage, une fois adulte : "Au mot 'sirène', il y avait une jolie sirène dessinée avec une belle nageoire. Elle était blonde avec une nageoire bleue. Bizarrement, c'est vraiment l'image que j'ai décidé de représenter par la suite."

Claire grandit, apprend à nager puis apprend, à l'âge de 14 ans, la plongée sous-marine.

"La mer me manque quand je ne la vois pas pendant longtemps."

À 18 ans, le bac en poche, Claire quitte L'Houmeau pour poursuivre à Paris des études universitaires en sociologie : "Je me suis rendu compte que finalement un métier trop classique, ce n'était vraiment pas pour moi."

C'est surtout le milieu artistique qui l'intéresse et cette envie de créer quelque chose de nouveau. Tout naturellement, son choix se porte sur son rêve de petite fille : la sirène.

"L'idée d'être transformée avec une vraie nageoire de poisson m'a tout de suite énormément plu."

Elle poursuit ses études en master et fait même en thèse sur le mythe de la sirène. Passionnée par cette créature fantastique, elle "pousse à fond ses recherches" et conçoit elle-même son costume : "Ça a pris des années de recherches parce que personne ne m'a expliqué comment faire."

"C'est un sujet qui ne me quittait plus."

À écouter Claire, sirène

Un métier qui n'existe pas

La création du personnage et des spectacles est pensée pendant ses études. Mais Claire sait faire face à des déconvenues : "Dans ma tête, les gens allaient forcément adorer parce que, moi, j'étais très emballée [...] Ça n'a pas été le cas et personne ne comprenait où je voulais en venir."

Elle n'abandonne pas son rêve. Elle travaille plus son personnage et donne vie à sa sirène avec ses premières photos et vidéos prises sous l'eau. Désormais, on ne la regarde plus comme "une bête curieuse". Mais avant d'en arriver là, Claire concède que "ça a été plein de tests, plein de ratages... J'ai beaucoup échoué".

"Ça a pris du temps, ça a pris des années, en fait."

Son arrivée à l'Aquarium de Paris n'était pas préméditée. Sa première visite se fait lors d'un événement organisé pour la Saint-Valentin et elle "voit ce bassin et [se] dit : 'C'est un bassin parfait pour les shows.'" Quelques mois plus tard, elle y travaille comme sirène, mais hors de l'eau. Par timidité, Claire n'ose pas partager son souhait de nager avec les poissons de l'aquarium jusqu'au jour où elle "laisse traîner une carte de visite qui a été retrouvée par une des directrices des spectacles".

Plusieurs mois plus tard, Claire est contactée par l'Aquarium de Paris, mais pour nager dans les bassins, il faut être plongeur professionnel, passer un examen de la médecine hyperbare et bien évidemment se perfectionner en apnée : "Et puis encore six mois après, j'avais décroché tous les diplômes."

Faire rêver les gens

Claire a pu concrétiser son rêve de vivre de sa passion : devenir une sirène professionnelle. Désormais, lors de ses spectacles, elle fait rêver son jeune public comme les parents, car "je fais dans la féerie, parce que moi, c'est ce que j'aime". Le succès est au rendez-vous et à chaque représentation la foule se presse pour la voir nager gracieusement au milieu des poissons du grand bassin.

Claire nous fait part d'un petit secret que ses spectateurs ne soupçonnent pas : elle ne voit pas son public à travers la vitre. Elle sait que leurs retours sont positifs grâce aux réseaux sociaux : "Quand j'ai des retours comme quoi les gens ont aimé mon spectacle et ont rêvé l'espace de quelques minutes, ça me fait énormément plaisir."

"Je crois que c'est vraiment mon but numéro un dans mon métier, c'est d'essayer d'envoyer un maximum de rêves aux gens."

Depuis, Claire travaille pour d'autres aquariums à travers la France et le monde, et forme également d'autres sirènes et tritons à son beau métier qui émerveille petits et grands.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez retrouver Claire la sirène sur son site internet , sa page YouTube et ses réseaux sociaux ( Instagram , TikTok , Facebook ).