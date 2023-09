PORTRAIT - Marie-Laure, la normande qui est sur tous les plateaux de télévision

Marie-Laure est bien plus qu'une fan de jeux télévisé. On la voit depuis plus de 20 ans dans le public des émissions les plus connues.

Y'a que la vérité, La Nouvelle Star, L'or à l'appel, La Roue de la fortune, La méthode Cauet ou Qui est qui ?, aucun programme (ou presque) ne lui échappe. Souvent spectatrice pour assurer aux applaudissements, elle est parfois "sélectionnée" et devient candidate et participe pleinement aux jeux.

Pour Marie-Laure, l'expérience est enrichissante à plusieurs titres. Elle peut rencontrer des vedettes qu'elle admire, et parfois, elle repart avec des cadeaux somptueux : des voyages, un spa, une voiture, une salle de bain, et même un trampoline. C'est ainsi qu'en 2010, elle remporte la vitrine du Juste Prix, animé par Lagaf' :

Marie-Laure sur le plateau du Juste Prix en 2010 - TF1

"Vincent Lagaf', c'est mon animateur préféré parce qu'il est très proche du public. En plus, quand j'ai été sélectionnée au Juste Prix, il m'a reconnue."

Il faut dire qu'avec son rire et sa bonne humeur contagieuse, Marie-Laure et son groupe ne passent pas inaperçus. Dans le public, ils donnent de la voix, lancent les applaudissements, rient aux éclats. En un mot, ils assurent l'ambiance.

"C'est la voiture que j'ai gagnée au Juste Prix en 2010. Elle est un peu tape-cul mais elle roule encore." - Marie-Laure © Radio France - Cédric Dumaine

Devant sa maison de Perriers-sur-Andelle, on découvre la voiture qu'elle a gagnée en 2010 au Juste Prix animé par Vincent Lagaf' et Gérard Vives :

"Elle roule encore, le moteur est bon. Elle vient de passer le contrôle technique. Bon, elle est un petit peu tape-cul, ça amuse mes petits-enfants."

En route vers la télé

Avec l'association Les Spartiates dont elle est la présidente, Marie-Laure organise des sorties de tous types. Les participants se retrouvent pour partir tous ensemble, en car, faire une visite. Parmi les rendez-vous les plus prisés de l'association, on trouve ses fameuses "sorties télé".

Perriers-sur-Andelle est un village de l'Eure, dans le sud de la Normandie. Pourtant, grâce aux sorties de Marie-Laure, les habitants des environs ont pu assister à de nombreuses émissions. Le Juste Prix, Les Z'amours, Le Téléphone en or, Attention à la marche ou Les Douze coups de midi n'ont plus de secrets pour eux. Le groupe aimait particulièrement assister à La Méthode Cauet car "au moins, là-bas, on pouvait prendre des photos avec les invités".

"Mes sorties télé consistent à aller dans le public pour assister à des émissions. On peut voir comment ça se passe sur un plateau télévisé, on voit les célébrités de près et on peut souvent faire des photos avec elles. On peut aussi voir comme un tournage est différent de ce que l'on voit finalement à la télé."

Cauet et Marie-Laure sur le plateau de "La Méthode Cauet"

Si Marie-Laure fait tout ça, "c'est surtout pour permettre aux gens de voir comment ça se passe sur un plateau télévisé. On voit [les célébrités] de près et les gens sont contents, ils repartent heureux. Beaucoup de gens m’ont dit : 'Marie-Laure, si tu ne le faisais pas, on ne pourrait pas y aller.'”

Des petites attentions pour tout le monde

Avec le temps, les liens se tissent. Désormais, Marie-Laure est bien connue des équipes de production. Ses contacts, elle n'en tire aucune fierté mal placée. Au contraire, elle les met au service de ses groupes pour leur offrir des moments uniques :

"On a emmené une petite fille assister aux Douze coups de midi, et c'était son anniversaire. Je l'ai dit au chauffeur de salle qui l'a dit à Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc est venu voir la petite et il lui a donné des cadeaux : une tasse, le jeu de l'émission, un blouson... La petite est repartie avec plein de cadeaux."

Le public de ses sorties télé est très varié, du plus jeune au plus ancien. La fierté de Marie-Laure, c'est d'avoir emmené des enfants il y a quelques années et de les voir revenir aujourd'hui pour de nouvelles sorties, avec leurs propres enfants ou petits enfants :

"On a même emmené une dame de 92 ans faire Attention à la marche. Jean-Luc Reichmann est venu lui parler pendant l'émission. C'est un excellent souvenir pour elle et sa fille."

Plaisir d'offrir...

Marie-Laure est une personnalité solaire. Ses rencontres lui ont permis de vivre des moments grisants, comme lorsqu'elle a interprété la chanson "Pour le plaisir" avec Herbert Léonard, hors caméra, au détour d'un tournage d'émission.

Marie-Laure et Yvan Le Bolloc'h

Ces souvenirs et ces émotions, Marie-Laure les partage. Autour d'elle, sa bande de copines et sa famille prennent un plaisir fou à parcourir les albums photos de leurs rencontres, témoins de leurs nombreuses rencontres. On les voit tenir la fameuse "roue de la Fortune", bras dessus, bras dessous avec Yvan Le Bolloc'h, Tex ou Thierry Ardisson. Et chaque photo est l'occasion d'une nouvelle anecdote que la joyeuse troupe se raconte encore et encore avec plaisir.

"Me voir à la télé ? Oui, j'aime bien ça, mais c'est surtout pour me voir avec les copines, se rappeler comme on avait bien rigolé ce jour-là" confesse Marie-Laure, "Ce qui me plaît, c'est faire plaisir aux gens. C’est pour eux que je fais tout ça. Je ne vis pas pour moi, je vis pour les autres."