PORTRAIT - France,104 ans, participe à une épreuve du semi-marathon de Nice

Elle sera sur la ligne de départ à Nice, ce dimanche 22 mai ! France, 104 ans, participe à une épreuve de la 30e édition du semi-marathon de Nice. Elle concours dans l'épreuve de la Haribo Family Run, réservée aux enfants et leur famille, d'une distance de 1,5 km dont le départ se fait vers midi.

Parcourir cette distance, en plein soleil et à cet âge là, c'est presque facile pour France : "C'est pas beaucoup ! Quand je sors me promener avec ma fille, je fais plus, alors non ça ne me fatigue pas du tout !" s'exclame-t-elle. Il y a trois ans, elle avait déjà participé à la course et était arrivée en dernière position : "C'est parce que je ne me suis pas pressé. Mais cette année, je veux faire mieux !" affirme-t-elle.

"Je suis tout à fait normale"

Elle sera accompagnée de deux de ses 14 arrière-petits-enfants, Elouan, 19 ans et Valentin, 4 ans, avec qui elle a donc... 100 ans d'écart ! Malgré l'exploit, France reste très humble : "Je ne suis pas un phénomène, je suis tout à fait normale !" Cette ancienne secrétaire a pratiqué plusieurs sports dans sa vie : gym, basket, vélo… mais pour le plaisir, pas en haut niveau. "Je ne suis aucun entrainement particulier, je marche une fois par semaine, j'ai toujours fait ça." La course, elle y participe pour faire plaisir à sa famille "ils sont contents de mamie !" rit-elle.

Mais quel est donc le secret de sa longévité ? Pas de médicaments, un bon appétit et un petit verre de rouge, tous les midis !