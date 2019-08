PORTRAIT. Il est passé de cuisinier... à fabricant de mannequins sur mesure !

Gémozac, France

C'est un homme à la reconversion peu commune. Il est passé de cuisinier... à fabricant de mannequins sur mesure ! Dans son atelier à Gemozac, près de Saintes, Stève Courtin passe ses journées à créer des mannequins destinés aux pompiers, aux sports de combat ou encore aux cascadeurs. Pourtant, à l'origine, rien ne le destinait à exercer ce métier. Il lui vient d'une passion.

Cet homme de 48 ans est un amateur de judo ! Il y a huit ans, sur son temps libre, il décide de se fabriquer un mannequin sur mesure pour pouvoir s’entraîner chez lui. A l'époque, il n'a pas d'atelier. Il fait ça dans son garage, avec des matériaux de récup : de l'acier, du lino, un peu de mousse.

Fier de sa création, il en parle dans son club de judo. Et l'idée séduit tout de suite ! Son club de judo décide de lui acheter son modèle. Et ce jour-là, des parents, venus chercher leurs enfants sont eux aussi intrigués. "Il s'agissait de pompiers. Ils m'ont demandé si je pouvais en faire un pour eux. Donc _en collaboration avec les pompiers de Saintes et de La Rochelle_, on a pu créer un mannequin qui correspondait à leurs attentes."

Mannequin utilisé par les pompiers pour des entraînements aux incendies ou accidents de la route © Radio France - Marine Protais

Huit ans plus tard, Stève s'est créé sa notoriété et, aujourd'hui, il assure vendre des modèles "dans toute la France et même un peu en Europe."

Reconstitution de scènes de crimes ou mannequins cascadeurs : des commandes variées

Depuis deux mois, il a quitté son garage pour s'installer dans un local de 250m² à Gemozac, près de Saintes. Il possède un tas d'outils et de machines - particulièrement bruyantes - (scie automatique, meuleuse...) qui lui ont permis de produire, à lui seul, plus de 200 mannequins, vendus environ 700€ pièce.

Plus des trois quarts de sa clientèle sont des pompiers, mais Stève ne se met aucune limite et accepte tous types de commandes. "J'en fabrique pour les _recherches criminelles_, pour des reconstitutions de scènes de crimes. Dans ce cas, il s'agit de demandes très précises, en termes de taille, de poids, etc."

Depuis peu, Stève a également été contacté pour fabriquer des mannequins destinés à des scènes de cascades au cinéma. Et il en est très fier. "Dans "Meurtre à Etretat", Adriana Karembeu tombe d'une falaise. Ca, c'est un mannequin. Dans le film "A fond", avec José Garcia, il y a une scène avec deux véhicules, dont un qui n'a plus de freins. Donc ils doivent passer les personnes d'une voiture à l'autre. Là aussi, _ils utilisent mes mannequins_."

Des tests précis pour vérifier la résistance des mannequins

Pour tester la résistance de ses mannequins, avant qu'ils ne soient utilisés dans les films, Stève a ses propres techniques, qu'il dévoile, le sourire en coin. "Si je repère un immeuble qui me plaît, je frappe à la porte des gens et je demande si je peux jeter le mannequin du 5ème étage. Ensuite, on roule avec un camion dessus ou on leur met _des coups de batte de baseball_. Il faut quand même que les gens qui l'utilisent ensuite aient affaire à quelque chose de sérieux."

Ce modèle de sexe féminin sera utilisé dans un spot de prévention de la sécurité routière © Radio France - Marine Protais

Après les films, place désormais aux spots publicitaires. Stève a été contacté pour fabriquer un mannequin pour un spot de la sécurité routière, afin de prévenir des dangers liés à la trottinette électrique. Il s'agit d'un modèle de femme, mesurant 1,60m pour 35 kgs. Il travaille dessus depuis déjà 40 heures.