PORTRAIT : Près de Dieppe, François-Xavier est chasseur d'orages

François-Xavier vit en Normandie, près de Dieppe. S'il aime profiter de la plage, ce n'est pas pour se baigner, mais bien pour se percher au sommet des falaises avec son appareil photo.

François-Xavier et son fils, sur les falaises de Pourville (76) © Radio France - Cédric Dumaine

En effet, François-Xavier est chasseur d'orages. Au moindre coup de tonnerre, il lâche tout pour aller faire des photos de nuages et d'éclairs : "C'est de l'adrénaline, c'est de la chasse en permanence. C'est prenant dans la vie de tous les jours parce qu'il faut tout le temps surveiller les radars météo, même la nuit. Mais ça vaut le coup, car les clichés sont spectaculaires."

Nuit d'orages sur la côte dieppoise © Radio France - François-Xavier Bellet

La saison des orages s'étend de juin à septembre. Durant ces quelques mois, son matériel ne quitte plus le coffre de la voiture. François-Xavier veut être toujours prêt, il doit répondre à l'appel de la foudre : "Il faut en permanence que les cartes SD de l'appareil photo soient vidées, que les batteries soient chargées…"

Un matériel très accessible

La chasse aux orages est une activité de passionnés, elle n'a pas beaucoup de débouchés. Si elle réclame une grande disponibilité, elle ne demande que peu de matériel. Un trépied et un appareil photo, même d'entrée de gamme, sont le cœur du dispositif. On peut même commencer simplement avec un smartphone.

Le matériel d'un chasseur d'orages, prêt pour l'action © Radio France - François-Xavier Bellet

L'outil indispensable à ne pas négliger est la cellule de déclenchement. Cet accessoire se branche sur l'appareil photo et déclenche la prise de vue d'une photo lorsqu'il détecte un éclair.

Reste à se trouver au bon endroit, au bon moment. Pour ce faire, les chasseurs d'orages utilisent des applis météo gratuites qui leur permettent de suivre l'évolution des masses nuageuses et des modèles météo. Le site lightningmaps.org permet, par exemple, de recenser les points d'impact de foudre autour de chez nous.

Exemples d'applications utilisées par des chasseurs d'orages - Jennifer Tristram

Gare aux orages

Chercher à se rapprocher des orages n'est pas sans aucun risque. Nous vous conseillons évidemment de respecter les règles de sécurité élémentaires. D'ailleurs, c'est ce que font les chasseurs d'orages les plus aguerris :

"Le plus souvent, on évite d'être directement sous l'orage. Nous, on essaie plutôt d'être à l’avant de l’orage, quelques kilomètres en amont pour pouvoir voir un peu tout ce qui se passe. Une fois qu'on est dedans, on ne voit plus rien avec les trombes d'eau, on ne peut plus voir. Si l'orage est très proche, on retourne dans la voiture. C'est arrivé plusieurs fois qu'on soit obligés de se mettre dans le coffre de la voiture, d'allonger les sièges allongés et de rester là pour pouvoir continuer à photographier sous l'orage", raconte François-Xavier.

La foudre frappe les falaises, depuis la plage de Pourville - François-Xavier Bellet

Attention à vos commentaires Facebook

On ne sait jamais où un commentaire Facebook peut vous conduire. François-Xavier n'avait aucune connaissance ni en photo, ni en météo, lorsqu'il réagit à une photo sur le célèbre réseau social : "C'est là que j'ai rencontré les gens avec qui je partage désormais cette passion dans le groupe La Normandie dans les orages ."

La première photo de François-Xavier, réalisée avec son smartphone - François-Xavier Bellet

De fil en aiguille, le groupe partage ses conseils et son expérience. François-Xavier et les autres se perfectionnent, tout en apprenant de leurs erreurs : "La mobilité, c’est très important et il faut être super mobile pour pouvoir suivre les orages. Au début, on misait vraiment sur de la chance. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de travail derrière. Il faut éviter de faire des kilomètres pour rien, donc on regarde les modèles météo plusieurs jours à l'avance. On essaie de prendre de l'avance sur les orages. Quand on fait des kilomètres, c'est qu'on est sûrs qu'il va se passer quelque chose."

Le partage est très important dans la communauté des chasseurs d'orages. Ils échangent des conseils et partagent les meilleurs emplacements pour faire des photos. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'ils partent à plusieurs, en groupe, pour plus de sécurité.

Cette idée de partage prend un nouveau sens pour François-Xavier : "Aujourd’hui, ma plus grande fierté, c’est de pouvoir partager cette passion avec mon fils, Aaron. On part en chasse ensemble, et on a tissé un lien particulier, car, sur les chasses, on se retrouve quand même souvent tous les deux. Quand je suis au volant, il est sur les applications météo et il me guide. Aujourd'hui, c'est mon copilote."