D'abord, il s'agit de lever tout malentendu : "Avec les Parisiens, ça se passe toujours bien", glisse une commerçante qui a le sens de la formule. Au Grand-Bornand, ce point de vue est partagé par tout le monde. En revanche, les habitants de la capitale semblent avoir des habitudes, des tenues ou des comportements qui font sourire les "locaux". Florilège.

Ils n'ont pas toujours de pneus neige. Et on les aide quand on voit qu'ils n'arrivent pas à mettre les chaînes. Ça arrive régulièrement, oui.