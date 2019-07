PORTRAIT - Un tour du monde à vélo en cinq ans, le défi fou d'un jeune Breton

Kévin Brault partira ce jeudi 01 août dans une aventure extraordinaire. Avec son vélo, il va traverser le globe, seul, pendant cinq ans. Un défi fou à travers tous les continents et dans plus de 70 pays. Portrait.

Fougères, France

"Je me pose plein de questions ! Je vais dormir où le premier soir ? Est-ce que mon vélo va tenir ? Est-ce que je vais avoir tous les visas ? Je vais faire comment pour me faire comprendre ?" Forcément à la veille du départ, Kévin Brault à une légère appréhension. Ce Fougerais, chocolatier, plaque tout pour se lancer dans une aventure digne d'un roman de Jules Verne : un tour du monde, seul, à vélo, pendant cinq ans ! Mais Kévin Brault reste serein : "Les réponses à mes questions seront sur la route. C'est ça l'aventure, partir à l'inconnu, vivre au jour le jour, faire des rencontres."

"Aller à la rencontre du monde et de moi-même"

Mais les chiffres qui accompagnent son voyage font tourner la tête : 77 pays à traverser, 5 continents, 70 000 km à vélo en autonomie complète. Et tout ça avec 5 euros par jour. "J'avais vraiment envie d'aller à la rencontre du monde, pour aussi aller à la rencontre de moi-même" explique Kévin Brault.

En tout cas, il est habitué. En 2016 il avait marché pendant 80 jours et 2 480 km sur les routes de France. En 2017, il a couru 4 800 km autour de l'hexagone. C'est lors de ces nombreux défis que son projet de tour du monde à émerger. Alors pendant deux ans, Kévin s'est préparé, physiquement d'abord, puis en apprenant toute la mécanique de son vélo. Désormais il est prêt. "Je pars avec 6 sacoches accroché au vélo, 30 kilos en tout. Puis avec le poids du vélo, 13 kg, et mon propre poids, 65 kg, ça fait en tout environ 110 kg" précise Kévin Brault, qui a visiblement confiance en ses jambes.

La démarche se veut humaine, écologique et sportive. Mais cinq ans c'est long ! Alors comment s'imagine Kévin au retour, après ces années autour du globe ? "Je ne sais pas où je vais dormir dans 6 jours alors cinq ans vous imaginez ! Je vais vivre au jour le jour mais je sais que cela va être une expérience qui va me servir pour plus tard, pour le travail. Je vais peut-être même écrire un livre".

En attendant vous pouvez suivre Kévin Brault sur sa page Facebook : Breizh Adventures World. Et si vous voulez dire bon vent à Kévin, il partira jeudi 01 août à 09h00 du parking de Nançon à Fougères.