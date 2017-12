Mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'on pourrait se dire vu la lenteur de cette lettre postée le 5 décembre à Mériadeck et arrivée à destination, en l’occurrence France Bleu Gironde, rue Nuyens dans le quartier de la Bastide à Bordeaux..... le 28 décembre ! Nous avons voulu comprendre. Et La Poste nous a répondu.

Invitation ratée

Si nous étions mauvaise langue, nous aurions dit qu'il faut déjà traverser la Garonne, ajouté que le pont de pierre est interdit aux voitures, qu'il y a quand même 7 kilomètres à parcourir et surtout qu'il faut badger avant de pouvoir entrer dans la radio ! Plus sérieusement, il aura donc fallu, à cette invitation (pour un événement, passé du coup maintenant, puisque c'était le 14 et que nous l'avons eu en main le 28 !), 23 jours pour faire 7 kilomètres. Une lenteur regrettable mais un couac qui peut s'expliquer, nous a assuré la Poste, sachant que deux millions de plis par jour, transite, par la plateforme courrier de Cestas, et 126 000 par jour rien qu'à Mériadeck. C'est même 20 milliards d'objets distribués par 73 000 facteurs en France chaque jour.

Pas la lettre la plus lente du monde

La Poste ajoute que dans 93% des cas, elle tient les délais. Et que si un client n'est pas content, il doit contacter le service réclamation, au 36 31, pour que ça ne se reproduise pas. Elle précise également qu'il peut y avoir un souci de tri mécanique, mais qu'en général, c'est l'expéditeur, le fautif : il écrit mal ou il a une fausse adresse. Arguments entendus. Mais ça ne marche pas dans notre cas. Nous nous consolons en se disant qu'il y a déjà eu pire : 43 ans pour une carte postale arrivée cet été, à Lorient, depuis Nice.