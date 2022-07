Pou, tique, ténia : ces sales bêtes sont petites, mais peuvent nous gâcher la vie

Le pou grattouille, la tique pique et le ténia nous mange de l'intérieur. Mais quelles sales bêtes !

Le pou est la star de la rentrée. La tique s'invite dans nos balades en forêt et lors de nos pique-niques. Quant au ténia, il nous mange de l'intérieur. Ils sont petits et semblent inoffensifs, pourtant il en suffit d’un pour vous gâcher la vie : les parasites.

Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent.

Le pou grattouille

Comme le cartable et les stylos, il est la star de la rentrée scolaire. Mais de qui parle-t-on ? Ben, du pou, bien évidemment ! Une chose est sûre : on n'a pas besoin d'être crado pour l'avoir sous le chapeau. Beurk ! Il faut savoir que les poux de tête n’ont absolument rien à voir avec l’hygiène personnelle ou la propreté du domicile et que le lavage des cheveux ne vous permettra pas de vous débarrasser des poux ou des lentes (les œufs), qui collent aux cheveux.

Loin d'être un super-héros, il ne vole ni ne saute, mais il rampe rapidement. Infidèle et voyageur, il passe vite d'une tête à l'autre. Alors, attention aux étreintes et à certains objets de votre quotidien qui pourraient être infectés : taie d'oreiller, bonnet, brosse à cheveux... En résumé, tout ce qui est en contact avec la tête.

Si ça gratouille, il y a embrouille et sûrement que sur la tête, ça grouille. Re-beurk !

Un pou prêt à s'attaquer à la tête de l'un de nos chers bambins © Getty - SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Tel un vampire qui s'attaque au cuir chevelu, le pou boit du sang et se cache de la lumière. Spoiler alert, l'ail n'y fera rien. Pour s'en séparer et lui dire adieu une bonne fois pour toutes, il n'y pas besoin d'une cérémonie et d'une couronne de fleurs, il faut juste se procurer : un shampoing insecticide, un peigne très fin, voire de l'huile essentielle de lavande, de l'huile de coco...

Et Ciao, le pou ! Et sans doute, à l'année prochaine.

La tique pique

La tactique de la tique pour qu'elle vous pique est toute simple. Elle se cache dans les forêts sur les fougères et les herbes hautes. Même s'il se cache dans les bois, ce grand méchant loup ne mesure que quelques millimètres. Sa morsure est petite, mais ses conséquences peuvent être très graves : urticaire, choc allergique et dans les cas les plus graves, la maladie de Lyme.

Heureusement, il existe des techniques pour faire la nique à la tique. Lors de vos balades en forêts, pensez à porter un pantalon et des chaussettes, puis un peu de spray répulsif fera le reste.

La tique, la terreur des pique-niques © Getty - SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Si par malchance une tique s'est accrochée à vous, pas de panique. Vous pouvez vous en tirer avec un tire-pique (qui marche aussi pour vos animaux de compagnie), un antiseptique et au pire des cas des antibiotiques.

En suivant nos conseils pratiques, vous sauverez votre pique-nique.

à lire aussi Avec la chaleur, les tiques sont de retour, et les maladies avec

Le ténia n'est pas si solitaire

Certains d'entre nous salivent devant un beau bœuf tartare. Mais attention, un intrus peu se cacher dans la viande crue ou mal cuite. Le ver solitaire !

Squatteur de l'intestin grêle, il peut y rester au chaud... 30 ou 40 ans ! Attendez, ce n'est pas tout. Il peut mesurer jusqu'à 10 mètres ! Des records dont notre intestin se passerait bien.

La tête d'un ténia ou ver solitaire © Getty - Ed Reschke

Quand il est adulte, le ténia (puisque c'est son nom) se développe en fabriquant des anneaux remplis d'œufs. Il est si gourmand que son hôte fond à vue d'œil.

Si ce régime express s'accompagne de douleurs abdominales, nausées, troubles de l'appétit et autres maux de tête, direction son gentil docteur qui vous prescrira un antiparasitaire. Et dans l'intimité de vos toilettes, vous pourrez dire adieu à cet invité indésirable.

D'autres Sales Bêtes à découvrir

Si vous voulez être étonnés et comprendre en vous amusant le comportement de certaines espèces animales, consultez sans plus tarder notre dossier Sales Bêtes :