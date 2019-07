"Poubelledorf", "Plastiqheim", "Megotsheim" : la campagne choc d'un élu alsacien contre les déchets

Strasbourg, France

Cela fait le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis la semaine dernière, le conseiller municipal Les Républicains de Hoenheim Stéphane Bourhis poste des visuels chocs, partagés plus de 200 fois. Lave-linge en morceaux, bouteille en plastique, mégots : toutes ces photos ont été prises dans la nature, aux alentours de Strasbourg. Elles sont flanquées de panneaux d'entrée de communes comme Plastiqheim, Poubelledorf, Megostheim...

"Des villages cauchemardesques"

C'est en se promenant autour de Strasbourg que Stéphane Bourhis a eu l'idée de lancer cette campagne. "Je suis comme tout le monde, je sors un peu plus l'été et je me rends compte que l'environnement est de plus en plus pollué, s'insurge t-il. Il y a les mégots, les bouteilles, les sachets, le plastique... Du coup je me suis dis que si on ne les ramassait pas : on pourrait imaginer que naissent de tout cela des villages cauchemardesques".

Le but : lutter contre le dépôts sauvage des déchets, et accélérer les prises de conscience. "L'idée pour moi : c'est de choquer les esprits et de se rendre compte que la pollution, ça ne se passe pas toujours très loin, explique Stéphane Bourhis. On peut parler du plastique qui est au fond de la Méditerranée mais en général il arrive par nos rivières et nos fleuves.

Mon humble rôle, c'est de dire aux gens qu'ils peuvent aussi agir. Il suffit simplement de se baisser et de ramasser."

Stéphane Bourhis invite tout le monde à lui envoyer de nouvelles photos. Il espère poursuivre sa campagne jusqu'au mois d'août, voire même après. Le prochain visuel bientôt en ligne ? "Ce sera Bennedorf, avec une cigogne assise sur un tas d'ordures, dans une benne prise non loin de Strasbourg".