Poulain cherche maman : l'appel d'une Drômoise cartonne sur Internet

Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis que Célia Genthon a lancé son appel sur Facebook. La gérante de l'élevage des Prés Pérotière à Hauterives recherche une jument qui pourrait accueillir et élever un poulain rejeté par sa mère.

Ce poulain recherche une jument pour l'accueillir et l'élever.

Regardez-le tirer la langue. Déjà un brin farceur, ce poulain a pris de court Célia Genthon, gérante avec son père de l'élevage des Prés Pérotière à Hauterives, dans la Drôme. Depuis dimanche soir, et son appel lancé sur Facebook pour trouver une jument qui accueille le nouveau-né, son téléphone n'arrête pas de sonner. Plus de 135.000 personnes ont partagé la publication.

"Ça n'arrête pas, sourit Célia Genthon. J'ai mis mon numéro de téléphone et celui de mon père, mon associé, et depuis ça sonne tout le temps même jusqu'à 22-23 heures". La Drômoise, un peu surprise par l'ampleur du succès de son appel, reste malgré tout reconnaissante : "Ce sont des gens qui nous donnent des conseils, qui nous expliquent comment faire en attendant".

En attendant... une jument qui accepte et élève ce poulain. Car depuis sa naissance la semaine dernière, sa mère le rejette. "C'est la première fois que cela nous arrive", confie l'éleveuse. Résultat : des journées chargées entre coups de fil et biberons. "Le seul moyen pour que le poulain tète, c'est de tenir la mère. Et comme il est tout jeune, c'est toutes les heures voire les demi-heures. C'est un boulot à plein-temps".

C'est cas de le dire, car elle et son père se relaient jour et nuit. Ils alternent depuis peu avec des biberons. Tous les deux espèrent donc pouvoir trouver une jument compatible si possible pas trop loin. Pour l'instant, les recherches se poursuivent.