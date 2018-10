C’est une innovation qui ne passera pas inaperçue, surtout dans la région. Des entrepreneurs boulonnais lancent une pompe à bière qui permet de remplir les verres sans débordement. Elle réduit les pertes de bière, notamment quand il faut aller vite pour servir dans les festivals et les bars.

Laurence et Mickaël Doutreligne ont inventé une pompe à bière qui permet de remplir les verres par le fond, ce qui empêche les débordements dus à la mousse.

Boulogne-sur-Mer, France

Les professionnels estiment que 20% d’un fût de bière est perdu, à cause de la mousse. Et c'est pire encore, quand les serveurs sont des novices. Et dans les festivals, vu le rythme, bien souvent les robinets restent ouverts en continu, ce qui accentue encore les pertes.

Les verres, détectés par la pompe à bière, se remplissent par le fond. Une buse soulève alors une valve pour permettre à la bière de monter... sans excès de mousse © Radio France - Matthieu Darriet

"L'idée nous est venue en utilisant une pompe à bière traditionnelle, lors d'une soirée organisée par une association, raconte Laurence Doutreligne, qui, avec son mari, est à l'origine de Fast & Go . On a vu la difficulté à servir une bière, pencher le verre. Il y a une besoin d'expérience pour réussir. Et puis, il y avait l'attente parce que nous ne parvenions pas à servir correctement une bière. Il y avait donc quelque chose à faire, pour éviter aussi le gâchis."

La bière monte dans le verre, rempli par le fond

Le couple a donc déposé le brevet d'un gobelet en plastique recyclable, raconte Mickaël Doutreligne : "le concept, c'est qu'au lieu de servir la bière par le haut du verre, comme d'habitude, là on sert par le fond. C'est un verre adapté, un gobelet, avec une valve qui permet de garantir l’étanchéité."

Ce nouveau système, conçu avec des entreprises de la région, devrait rapidement faire son apparition dans les festivals et les bars qui ont de gros débits. La machine permet de remplir deux verres, en dix secondes, avec très précisément la quantité désirée. Cette pompe à bière est amortie en à peine trois mois.