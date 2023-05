Pour faire des bonnes affaires ce lundi, rendez-vous chez les Soeurs de Saint-Jacut-les-Pins !

Tout est en ordre et rien ne dépasse. Il aura fallu pas moins de deux pièces pour rassembler le cru 2023 du vide-greniers de la Congrégation des Sœurs du Sacré-Coeur de Jésus, à Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan). Ce lundi 1er mai, sœur Béatrice accompagnera les visiteurs pour faire de bonnes affaires .

En plus des quelques petites icones religieuses ou des croix, on trouve beaucoup des meubles, de la vaisselle, des objets de décoration allant de tableaux à des lampes à pétrole. Tout a été récupéré lors de la fermeture de certaines communautés de la Congrégation ou après le décès d'autres sœurs. "Nous sommes dans l'ère du temps, se réjouit sœur Béatrice. On leur donne une deuxième, une troisième vie plutôt que de les jeter à la poubelle."

Inspirées par "Affaire conclue"

Le moindre article est étiqueté avec son prix. Comment l'estimer ? Les sœurs ont leur secret : "Soeur Nicole aime beaucoup regarder Affaire conclue [l'émission de vente aux enchères de France 2, ndlr] donc ça donne de bons indicateurs et moi, j'utilise une application sur Internet pour voir et je vais dans beaucoup de vide-greniers aussi ou à la Recyclerie de Redon."

Les objets vont de quelques dizaines de centimes pour des assiettes à plusieurs dizaines d'euros pour les gros meubles ou les belles malles. L'idée n'est pas de faire rentrer beaucoup d'argent, simplement "de mettre un peu de beurre dans les épinards", sourit soeur Béatrice. Les recettes serviront à financer certaines missions de la Congrégation à l'étranger.

Pour toutes les bourses

Mais gare à ceux qui voudraient trop faire baisser les prix ! "Il y en a qui accepteraient des chèques pour acheter des objets, donc il ne faut pas exagérer sinon je ne suis pas contente", prévient-elle.

L'évènement attire du monde, plusieurs dizaines jusqu'à 200 ou 300 personnes chaque année. "Quand on a peu d'argent, quand on recherche un travail ou qu'on vit avec les minima sociaux, ça peut rendre service", explique sœur Béatrice.

Le vide-greniers a lieu à la Congrégation de Saint-Jacut-les-Pins, au 1, rue Angélique Le Sourd, de 9 heures à 17 heures 30.

