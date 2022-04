Pour faire fuir les sangliers, un agriculteur normand disperse dans ses champs des poils de chiens mayennais

Des poils de chiens dans les champs, c'est l'idée insolite d'un agriculteur de l'Orne. Depuis des années, Samuel Riblier, installé dans un village près de La Ferté-Macé, se bat contre les nuisibles qui lui gâchent la vie. Disperser des poils canins pour faire fuir les sangliers, voilà la solution miracle qu'il a mise en oeuvre sur son exploitation. Et ça fonctionne du tonnerre.

"Il y a des traces de sangliers près des champs mais il ne pénètrent plus à l'intérieur"

Samuel Riblier avait l'habitude de semer trois fois par an dans ses champs de maïs mais à chaque fois, les sangliers venaient manger les semis. Depuis qu'il a eu cette idée, les bêtes ne viennent plus : "comme les sangliers ont un odorat prononcé, le fait de sentir les poils de chiens leur indique qu'il y a éventuellement la présence d'un ou plusieurs chiens dans le coin et ça les repousse. Ils ne viennent plus dans les champs pour manger les grains de maïs. On voit des traces de sangliers à proximité des champs mais ils ne pénètrent plus à l'intérieur" explique-t-il à France Bleu.

Des poils de chiens récupérés chez une toiletteuse mayennaise

Une solution écologique et surtout économique pour l'agriculteur normand. Il récupère des poils de chiens en Mayenne, il va les chercher chez sa belle-soeur, Elodie Royer, une toiletteuse à Mayenne, et ça l'arrange bien raconte-t-elle : "je lui mets de côté de gros sacs de 50 litres et après il les disperse dans ses champs. Les poils de chiens en fait ça ne se trie pas, ça part à la poubelle. Si d'autres agriculteurs de l'Orne ou de la Mayenne en veulent, qu'ils m'appellent".

Cette professionnelle du soin canin invite même les particuliers à venir récupérer des poils de chiens dans sa boutique pour éloigner les lapins et autres nuisibles des jardins.