Pour l'inauguration du téléphérique de Toulouse, ils montent à bord en combinaison de ski... par 25 degrés !

Drôle d'ambiance ce dimanche à bord de Téléo, le nouveau téléphérique urbain de Toulouse inauguré ce week-end. Un groupe de voyageurs s'est offert un petit tour à bord en tenue de ski, malgré le soleil et la chaleur.

Il a fait chaud, ce week-end, à Toulouse. Pas moins de 25 degrés au plus fort de la journée de dimanche. Des températures qui n'ont pas découragé un groupe de voyageurs venus tester le nouvelle télécabine Téléo en tenue de montagne.

C'est notamment Jean-Michel Lattes, troisième adjoint au Maire de Toulouse et président du réseau de transports Tisséo qui a posté une photo et une vidéo sur Twitter :

Anne Marty, Directrice Générale Adjointe d'Altiservice et présidente Déléguée de Domaines Skiables de France a également tweeté une vidéo du joyeux groupe, reprenant à sauce la chanson "Santiano" d'Hugues Auffray :

Téléo a été inauguré ce vendredi 13 mai. Pour le prix d'un ticket de bus, il est désormais possible de passer au-dessus des côteaux de Pech David en dix minutes seulement, entre l'université Paul-Sabatier et l'Oncopole, avec un arrêt à l'hôpital Rangueil.

La mise en service commerciale a débuté le lundi 16 mai. Avec son trajet de trois kilomètres, le téléphérique urbain de Toulouse est le plus grand et le plus long de l'hexagone.