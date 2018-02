Ce vendredi 2 février, 40 jours après Noël, c'est la Chandeleur. A cette occasion, nous sommes montés à bord d'une crêperie nomade, baptisée Mimi Galette, qui sillonne les routes de la métropole lilloise. L'occasion de réaliser galettes et crêpes dans les règles de l'art.

Nord, France

C'est la Chandeleur, ce vendredi. A l'origine, au Ve siècle, il s'agissait de processions aux flambeaux (Chandeleur signifie fête des chandelles), dans les champs, pour garantir de bonnes récoltes. Elles s'accompagnaient de galettes réalisées à partir de la farine produite grâce à la récolte de l'année précédente.

Aujourd'hui, les partenaires indispensables de la Chandeleur, ce sont les crêpes. Crêpes sucrées et galettes salées que propose dans son foodtruck Myriam Sedouga, alias Mimi Galette. Son camion sillonne les routes de la région, à la demande de ses clients, particuliers, entreprises, collectivités, festivals... Ce vendredi, par exemple, pour la Chandeleur, Mimi Galette sera à l'hôpital de Tournai, en Belgique, pour faire 1500 crêpes !

Crêpes nomades vs friteries

Myriam s'est lancée dans la crêpe nomade il y a trois ans. Originaire de Laval, en Mayenne -elle n'est donc pas bretonne, mais de l'ouest, précise-t-elle-, elle a été frappée, en arrivant dans le Nord, par le nombre de friteries, et l'absence de bonnes galettes comme il y en avait sur tous les marchés de son enfance : "ce qui me manquait, c'était vraiment la crêpe au sarrasin, au blé noir, alors que la concurrence des frites était importante. Voilà pourquoi je me suis lancée".

Dans sa galette, elle propose de multiples garnitures, des plus classiques, jambon, fromage, œuf, aux plus originales. Evidemment, Mimi Galette a donné une petite touche nordiste à ses galettes, avec la Ch'ti Mimi : maroilles, poulet, sauce au cidre. "C'est le mix entre le Nord et l'Ouest !", s'amuse-t-elle.

La recette inratable

Mimi Galette a accepté de nous donner sa recette des crêpes sucrées, inratable : un litre de lait, 500 grammes de farine, 4 œufs, et du beurre demi-sel, indispensable pour le côté breton. Et un peu de sucre pour le côté caramélisé. Laissez reposer une heure à température ambiante. Pour la cuisson, il faut une poêle bien chaude, à 210 degrés. L'autre secret de Myriam : elle ne cuit la crêpe que d'un côté, pour qu'elle reste moelleuse à l'intérieur.

Faut-il faire sauter les crêpes ?

Il est inutile de retourner la crêpe, donc inutile, aussi, de la faire sauter, si ce n'est pour impressionner vos enfants ! Ou pour respecter la tradition : en tenant une pièce d'or dans l'autre main, cela vous assurera la prospérité pour l'année.