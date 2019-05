Pour la fête des mères, on a demandé aux Mayennais et Mayennaises leur pire souvenir de cadeau reçu ou offert

Nos mamans sont à l'honneur ce dimanche 26 mai. On les fête, on les embrasse, on les aime. Un reportage de Emma Deunf.

Département Mayenne, France

Aujourd'hui c'est la fête des mères. C'est l'occasion de poser une question : quels sont les cadeaux les plus laids, les plus nuls, les plus affligeants que les Mayennais et les Mayennaises ont reçus ou offerts ? Entre le grand classique indétrônable et les petites attentions à côté de la plaque, nos mamans ne sont pas toujours gâtées : "un collier de pâtes, un collier de nouilles", "ou alors le collier en pâte à sel, on est obligé de marcher, toute la journée, la tête penchée pour faire plaisir car ça tire sur le cou", "j'ai offert une plante qui n'a jamais poussé", "c'était un truc en poterie horrible", "de la vaisselle, gros cliché, elle l'avait mal pris", "j'avais offert du parfum alors que ma maman est allergique".

►►Pire cadeau, pire souvenir mais ça fait rire ! Ecoutez :

Parmi les belles initiatives pour la fête des mères, saluons celle de la piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne qui offre aux mamans, accompagnées de leurs enfants, une fleur à l'issue de la baignade. L'opération démarre à 10h au centre aquatique Pierre de Coubertin.