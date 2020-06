PHOTOS - Pour la fête des pères, les pompiers de la Creuse se mettent en scène "secourus" par des enfants

Les pompiers de la Creuse célèbrent la fête des pères avec humour sur les réseaux sociaux. Ils ont prêté casques, lance et camion à des enfants pour de jolies photos où les plus petits portent secours aux plus grands.