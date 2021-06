Pour la LFP : le champion de France n'est pas Lille mais le PSG

Dans son communiqué pour annoncer le calendrier de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP s'est trompée et écrit "La première journée de Ligue 1 sera marquée par de nombreuses affiches dont celle entre Troyes, et le champion de France, le PSG." Une erreur rapidement effacée.