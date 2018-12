EN IMAGES - Pour la mise en lumière de Saint-Pierre-des-Nids, il va falloir pédaler ! On a testé ça pour vous

Saint-Pierre-des-Nids, France

Juste en face de l'église, la municipalité a installé un sapin de Noël. Quelques guirlandes le décorent. Et il y a aussi des vélos. Des vélos ? Très étonnant n'est-ce-pas ! Mais c'est justement ça le petit truc sympa de la fête explique un agent communal : "chaque fois qu'une personne pédale, ça illumine une guirlande. Dès qu'on commence à pédaler ça fonctionne et en fonction de la vitesse ça s'illumine plus ou mois fort. Il y a deux vélos pour les adultes et un pour les enfants. C'est chouette".

On a testé le vélo qui permet d'illuminer le sapin de Noël de St-Pierre-des-Nids Copier

ILLUSTRATION - Page Facebook Nids des Lumières

Pour la première fois, à l'image de ce qui se fait dans d'autres communes du département, ce village du Nord-Mayenne va donc être mis en lumière. Un coup de projecteur bienvenu et de quoi dynamiser, pendant 3 semaines, St-Pierre-des-Nids.

illustration © Radio France

►►"Nids des Lumières" et son attraction : pédaler pour illuminer le sapin de Noël. Reportage.

Des coups de pédale pour le sapin de Noël ! Copier