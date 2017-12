Pour la première fois dans la Somme, des brochets sont équipés de balise GPS pour mieux les pister

La fédération de pêche de la Somme a lancé une opération de radiopistage de brochets afin de mieux connaître les lieux de reproduction et le comportement de cette espèce en voie de disparition. 80 pêcheurs de la région ont participé ce samedi à cette action qui est une première dans la Somme.

Toute la matinée de ce samedi, les pêcheurs volontaires étaient invités à capturer des brochets qui ont ensuite été relâchés dans le secteur de Samara. "L' opération a été un succès", nous explique Michel Blanchard, le président de la fédération. " 80 pêcheurs amateurs ont répondu à notre appel. Ces pêcheurs sont conscients et inquiets que si rien n'est fait, il n'y aura plus de brochets dans nos rivières à court terme. Le brochet est menacé de disparition ".

Des puces GPS ont été introduites dans plusieurs brochets pour les pister

Des puces électroniques sont introduites dans le poisson et émettent un signal toutes les 3 secondes © Radio France - Anne Tréguer

"Pour mieux comprendre pourquoi il y a de moins de moins de brochets, pour mieux connaître leur zone de reproduction afin de les protéger, pour suivre leur trajet le long de la rivière , nous avons décidé de les pister ", précise Michel Blanchard. Des puces équipées d'une balise ont été implantées dans les poissons. Romain Roy de Profish Technology est chargé de l'opération. " J'implante une puce électronique à l'intérieur de la cavité du poisson, je referme l'incision avec quelques points de suture, c'est comme pour une opération chirurgicale. Les brochets sont anesthésiés avec une solution d'huile essentielle de clous de girofle diluée dans de l'alcool. Les poissons sont mis dans un bac de réveil et on les relâche dans la rivière. Chaque poisson sera géolocalisé chaque semaine, la balise émet un son toutes les trois secondes. On saura exactement où il est à chaque instant".

Laureen et Andy partagent sur youtube leur passion pour la pêche en eau douce

Laureen et Andy, deux jeunes pêcheurs conscients de la fragilité de l'écosystème partagent leur passion sur Youtube © Radio France - Anne Tréguer

Laureen et Andy sont deux jeunes pêcheurs de Seine-Maritime et ils sont venus avec enthousiasme prêter main forte à leur collègues de la Somme. Eux aussi, ils constatent une diminution des brochets dans les rivières de la région depuis plusieurs années. Ces deux adolescents de 16 ans partent pêcher tous les week-end et pendant toutes leurs vacances." Une vraie passion que nous partageons sur youtube ", témoigne Laureen, qui vous invite à leur rendre visite en cliquant ici.