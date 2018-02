Dorothée devient la 6ème Vierge consacrée du diocèse de Périgueux et Sarlat. C'est une première depuis une vingtaine d'années. À la frontière entre sœur et simple chrétienne, elle fait vœu de chasteté.

Périgueux, France

L'évêque est venu célébrer la messe à la cathédrale Saint-Front de Périgueux pour l'occasion car la cérémonie est rare. Dorothée, une habitante de Périgueux, rejoint l'Ordre des Vierges consacrées à 38 ans. Sans entrer au couvent, elle fait vœu de chasteté.

Dorothée doit notamment s'allonger sur le ventre pendant que l'Eglise liste différents noms de Saints. © Radio France - Willy Moreau

"Je me marie à Dieu mais je parle un peu trop pour les couvents." - Dorothée, nouvelle Vierge consacrée

Six Vierges consacrées dans le département

Dorothée s'allonge sur le ventre, la tête face au sol et dirigée vers l'autel. C'est l'un des rituels pour entrer dans l'Ordre des Vierges consacrées. L’évêque lui place ensuite un voile blanc sur la tête et on lui remet un anneau, symbole de son union avec Jésus.

Dorothée a obtenu un voile blanc et un anneau, symbole de sa liaison avec Jésus. © Radio France - Willy Moreau

La cérémonie est rare. Dorothée rejoint cinq autres Vierges consacrées dans le diocèse. D'après l'abbé Thomas Magimel, "ce n'était plus arrivé depuis une vingtaine d'années dans le diocèse". Il faut dire que les conséquences sont lourdes. Dorothée, fervente catholique, le sourire accroché sur son visage, s'astreint à une vie chaste.

Dorothée, accompagnée de deux nouvelles consœurs. © Radio France - Willy Moreau

Cette décision a malgré tout été mûrement réfléchie. "Dans l'Eglise, il faut attendre d'avoir 35 ans pour faire ce vœu irrévocable, pour être sûr que ce ne soit pas une lubie, explique-t-elle. Sans compter les nombreuses étapes les années précédentes." À l'entendre ci-dessous, ça ne l'a dérange pas du tout.

Dorothée, 38 ans, a décidé de se consacrer à Dieu sans entrer au couvent. Une première depuis une vingtaine d'années. Copier

Six à sept prières par jour

Si Dorothée a fait le choix de ne pas se couper du monde, "c'est pour garder mon travail, mon indépendance", raconte-t-elle. La trentenaire travaille comme réceptionniste dans un hôtel.

L'évêque de Périgueux et Sarlat, Mgr Philippe Mousset, a célébré la messe. © Radio France - Willy Moreau

Avec son nouveau statut, elle n'aura pas de fonctions particulières. "Elle aura une vie de prières pour sa communauté, six à sept prières tous les jours", relate l'abbé Magimel.

Dorothée conclut : "Ma vie ne va pas vraiment changer. J'anime la messe tous les dimanches soirs notamment. Finalement, ça change rien et ça change tout en même temps. C'est comme pour le mariage : l'amour dans le couple n'évolue pas mais l'engagement change tout".