Pour la première fois en 20 ans, un bébé est né à Nissan-lez-Enserune dans l'Hérault

Ça n'était plus arrivé depuis près de vingt ans : un bébé est né à Nissan-lez-Enserune dans l'Hérault. Le petit Marceau n'a pas attendu que sa maman arrive à la maternité de Béziers pour arriver. Il est né à la maison, accueilli par ses parents et sa sœur.

Le petit Marceau est le premier bébé à naître à Nissan-lez-Enserune en près de vingt ans ! D'habitude les accouchements se font à la maternité de Béziers mais là le bébé n'a pas voulu attendre. Il est arrivé à domicile, directement dans sa chambre, le 3 novembre à 9h44. "J'ai commencé à avoir des contractions vers 4 heures du matin. J'ai contacté ma sage-femme vers 8h30. Quand elle m'a examinée, elle s'est rendue compte que je devais accoucher à la maison parce que le travail était bien avancé" raconte la maman Jennifer Liensol.

Sa sage-femme, Marguerite Cardot l'a donc aidée à faire naître ce bout de choux de 3,250 kilos et 52,5 centimètres. "Mon rôle consistait à sécuriser la maman et le futur bébé" explique la sage-femme. Elle est entourée des pompiers et d'un médecin de la commune mais c'est elle qui prend la situation en main. "Je voulais garder l'exclusivité de ce moment magique de la naissance" raconte Marguerite Cardot.

Un accouchement à domicile pas prévu mais qui s'est très bien déroulé raconte la maman Jennifer Liensol.

Des parents qui ont fait confiance à la sage-femme Marguerite Cardot qui était entourée des pompiers et d'un médecin de la commune.

"On va peut-être demander au maire de faire une rue à son nom" - Jennifer, maman de Marceau

Marceau a été accueilli par ses parents Romain et Jennifer et sa grande soeur Capucine, 2 ans et demi. "À la mairie, quand mon conjoint a été le déclarer ils ont été assez étonnés. On lui a dit que ce n'était pas à Nissan qu'il fallait déclarer le bébé. On leur a expliqué qu'il était né à la maison" relate avec le sourire la maman. "On va peut-être demander au maire de faire une rue à son nom !" ironise-t-elle. Un pur Nissanais, "c'est quelque chose de merveilleux. Ce petit-être qui est né à la maison revalorise la naissance à domicile et la commune" souligne la sage-femme pour qui c'était le troisième accouchement à domicile en 35 ans de carrière, Marguerite Cardot.

La sage-femme Marguerite Cardot est fière d'avoir pu aider à faire naitre ce petit Nissanais pour son 3e accouchement à domicile en 35 ans de carrière...