Pour la première fois en France, un motard se fait enterrer avec sa moto à Saint-Roch au nord de Tours

C'est une première en France et dans le monde ce n'était arrivé qu'une fois, aux Etats-Unis. Un motard a été enterré ce jeudi avec sa moto dans le cimetière de Saint-Roch au nord de Tours. Arnaud Migliorati est décédé fin octobre après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur la rocade.

"Son souhait était de rester avec sa moto " souligne le maire de Saint-Roch Alain Anceau. Un motard de 46 ans a perdu la vie fin octobre sur la rocade au niveau de Saint-Cyr-sur-Loire. Et désormais il est enterré avec sa moto dans un caveau à Saint-Roch au nord de Tours. Une autorisation donnée par le maire de la commune pour "tenir une promesse. C'est moi qui ai annoncé le décès à la famille. C'est quelque chose de fort. J'ai donné un accord en tant qu'homme."'

Le maire se renseigne. Il consulte d'abord la maison des maires mais il n'y a pas de législation pour enterrer un véhicule. L'élu regarde alors le règlement du cimetière et il n'y a pas d'interdiction. "Comme c'était une demande spéciale, on a demandé un certificat de dépollution et cela nécessite un caveau un peu plus profond" indique-t-il. La cérémonie s'est tenue en toute intimité avec seulement la famille proche. Patrick, motard et ami d'Arnaud, en a bien entendu parler : "il a fallu faire un caisson étanche et puis dépolluer le véhicule. Il n'y a pas que la moto il y a aussi son équipement" raconte-t-il. Le motard de 46 ans reposera ainsi au dessus de sa moto.

200 motards de toute la France venus lui rendre hommage

Des motards de toute la France sont venus rendre hommage à celui qu'ils surnomment "Nono". Un homme très engagé dans la communauté connu pour "ses blagues" selon Justine et aussi pour sa passion du pilote Valentino Rossi. "Il avait son propre musée" annonce Patrick. Il a d'ailleurs tenu à lui faire un dernier cadeau une plaque avec Valentino Rossi et un 46 noté sur le casque en couleurs "c'était son âge quand il est parti" souligne-t-il.

Les motards se sont arrêtés quelques minutes sur le lieu du drame. Difficile pour beaucoup de retenir leurs larmes. En repartant, la minute de silence s'est transformée en vrombissement de moteurs. "Une minute de silence chez nous, ça reste pas une minute de silence. On fait des ruptures c'est-à-dire que les moteurs ronflent. C'est une tradition" explique Patrick. Après cet arrêt, les quelques 200 motards se sont dirigés vers la commune de Saint-Roch où a eu lieu l'enterrement.