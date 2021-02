Pour la Saint-Valentin, affichez votre amour en grand dans le centre-ville de Gorron

A l'approche de la Saint-Valentin, vous avez envie de lui dire "je t'aime" mais vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez l'écrire et diffuser votre message sur le panneau d'information du centre-ville de Gorron. La municipalité prévoit d'en faire défiler toute la journée du 14 février.

Vos messages défileront le jour de la Saint-Valentin sur ce panneau d'information, à l'angle de la rue Magenta et de la rue de la Mairie.

A quelques jours de la Saint-Valentin, ce n'est pas pour vous mettre la pression mais il serait temps de prévoir un cadeau pour votre moitié, pour celui ou celle qui fait battre votre coeur en secret. Trouver une idée une originale dont il ou elle se rappellera, ce n'est pas évident.

A Gorron, la municipalité a donc décidé de vous aider. Elle met à votre disposition son panneau d'information en plein centre-ville. Vos déclarations d'amour y seront diffusées toute la journée du dimanche 14 février, pour la Saint-Valentin. C'est donc le moment ou jamais pour chaque Mayennais d'ouvrir son coeur.

Déclaration d'amour, demande en mariage

La municipalité de Gorron vous laisse carte blanche pour écrire votre message alors vous pouvez la jouer romantique ou tenter la carte de l'humour. Sinon faites simple avec un efficace "Je t'aime".

Répandre l'amour partout dans le centre-ville, c'est l'objectif de Céline Montécot, chargée de la communication à la mairie. Elle veut vous aider à oublier un peu la crise sanitaire ne serait-ce qu'une journée.

C'est une parenthèse dans cette crise sanitaire

"C'est l'occasion de changer les messages de prévention Covid-19 et d'apporter un peu plus de gaieté sur ce panneau lumineux. Cela permet aussi de changer les discussions, plutôt parler des messages qu'on a pu lire et arrêter un peu de parler de la Covid-19", explique-t-elle.

Si la journée du 14 février ne suffit pas pour diffuser tous les messages, l'amour pourrait encore s'afficher en grand dans les rues de Gorron les jours qui suivent.

Par mail, SMS, Messenger ou Instagram

Pour les amoureux, les célibataires que cela intéresse, vous avez jusqu'au vendredi 12 février, 14 heures, pour envoyer à la ville de Gorron, vos messages remplis d'amour. C'est gratuit.

Il suffit d'envoyer votre message d'environ 60 caractères via les messageries Messenger ou Instagram de la ville. C'est possible aussi par mail à communication@gorron.fr ou par SMS au 06.24.62.50.30.