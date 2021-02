Pour la Saint-Valentin, le cinéma Le Vox fait gagner une séance privée pour deux

Le cinéma Vox de la ville de Mayenne organise un jeu concours pour la Saint-Valentin pour gagner une séance privée pour deux dès la réouverture des salles. Il suffit de vous connecter sur la page facebook du cinéma et de raconter un de vos plus beau souvenir dans une salle obscure.

Quelques clics et un peu de chance : le cinéma Le Vox à Mayenne organise un jeu concours sur sa page Facebook. Pour participer, il faut raconter l'un de vos meilleurs souvenirs à deux dans une salle de cinéma et identifier la personne avec qui vous souhaiteriez partager une projection.

Une séance privée dès la réouverture des salles

L'idée vient d'un autre cinéma, Le Méliès à Saint-Etienne, suggérée à l'équipe par l'un des salariés, Thomas Pouteau. Une façon de partager l'amour du cinéma pour la Saint-Valentin explique Vincent Thibault, co-gérant du cinéma : "Nous choisirons le commentaire qui nous a le plus ému. Le gagnant pourra convier la personne de son choix à une séance privée dès que nos salles seront de nouveau accessibles". Une opération en accord avec les distributeurs qui ne coûtera pas d'argent à la salle.

Les élus pourront choisir parmi les nouveaux films à l'affiche, "et il y en aura de nombreux" promet Vincent Thibault, ou bien parmi ceux dont l'exploitation n'a pas pu s'achever à cause de la crise sanitaire, comme "Adieu les cons" d'Albert Dupontel, un film "plébiscité et très demandé".