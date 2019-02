Pour la Saint-Valentin, le don du sang propose d'aller donner en couple

Aix-en-Provence, France

Célébrer la fête des amoureux en faisant un cadeau, non pas à sa moitié mais à son prochain, voilà ce que propose l'EFS de notre région. "C'est l'occasion de donner un petit côté festif aux collectes de sang, et c'est vrai que venir à deux, main dans la main, c'est plus facile" explique Catherine Lazeygues, responsable des dons dans la région.

Des besoins élevés

En période de grippe, et de mobilisation sociale qui freine les déplacements, les dons sont très bas dans la région PACA. "Nous avons besoin de 800 dons par jour dans la région, _à l'heure actuelle on est autour de 500 à 600 dons par jour_. Nous sommes obligés d'importer le sang d'autres région."

Des fleurs ou des chocolats

Les couples hétéros et lesbien stables peuvent donner sans problèmes, pour les couples d'hommes, il faut être abstinents depuis un an. Mais pour celles et ceux qui viennent, l'EFS a prévu un petit cadeau : des fleurs ou des chocolats seront offerts aux donneurs dans les maisons du don d'Aix-en-Provence, d'Avignon, de Cannes, de Marseille, de Nice et de Toulon. Et bien sur, les célibataires aussi sont les bienvenus : "tous les dons sont bons à prendre" sourit Catherine Lazeygues.