Pour la Saint-Valentin, une bague de 1150 euros caché dans un gâteau d’une pâtisserie Sarthoise

Pour la Saint-valentin, une bague en or jaune de 18 carats ornée de deux diamants 0.08 cts, d’une valeur de 1150 euros est cachée dans un gâteau de la pâtisserie Guillemard à la Flèche. Sur 400 pâtisseries, une contient la bague « Toi et moi » de la bijouterie Foucher. Un coup de communication qui fonctionne.

« Ca fait parler de nous »

C’est la troisième fois que la pâtisserie et chocolaterie offre une bague pour la Saint-Valentin. En 2022, elle valait 750 euros. La pâtisserie Guillemard a souhaité mettre le paquet cette année. « C’est pour récompenser nos clients d’être fidèle. » nous dit Sébastien Guillemard.

Un événement qui permet de rendre la Saint-Valentin encore plus belle. « Ca met un petit baume au cœur car en ce moment on en a vraiment besoin ». ajoute Sébastien Guillemard, propriétaire de la pâtisserie.

« C’est un peu comme le loto, on gagne ou on perd »

La vente des pâtisseries qui renferment la bague aura lieu dès le Lundi 13 février jusqu’au Mardi 14 février. « On a Noël, Pâque et la Saint-Valentin où l’on a le plus de chiffre d’affaire ». explique Sébastien Guillemard. Un pari gagné pour le couple Guillemard qui voit sa fréquentation augmenter dès l’ouverture grâce à ce jeu.

La pâtisserie ne s’arrête pas là puisqu’elle a déjà offert des coupes en faïence de Malicorne lors de la Fête des Mères et des Pères ou un gâteau de six personnes tous les mois pendant un an. La boutique a pris goût au jeu et compte augmenter la valeur du cadeau l’année prochaine avec peut-être à la clef un voyage.