Pour le "Black FRIday", KFC a proposé du poulet frit et free à Fry en Seine-Maritime

Un KFC éphémère s'est installé ce vendredi à Fry (Seine-Maritime). Une idée de l'agence de publicité Havas car la chaîne de restauration rapide voulait organiser un événement à l'occasion du Black Friday. "On s'est dit coup de bol 'Fry', en anglais ça veut dire 'frire'. Au début c'était une blague et on a tapé sur Google s'il n'y avait pas une ville qui s'appelait Fry en France et on a découvert ce village à deux heures de Paris", explique Yohan, créatif chez Havas. C'est ainsi qu'est né le quadruple jeu de mot : manger du poulet FRIT et FREE (gratuit) à FRY pour le Black FRIday. "On a été au bout des choses", sourit Yohan.

Au début, on a cru que c'était un canular

Les publicitaires ont rapidement repéré les écuries Florida de l'Andelle avec leurs colombages rouges, couleur de l'enseigne KFC. "Au début, on a cru que c'était un canular. Ensuite on a compris que c'était vrai, que l'idée était de prendre le Black Friday a contrepied en proposant de partager un repas ensemble plutôt que de passer leur journée à commander en ligne", racontent Damien et Florine, les propriétaires.

Une écurie a été transformée en fast food pour une opération de communication organisée par KFC à l'occasion du Black Friday © Radio France - Sonia Ghobri

Ils ont donc accepté "parce que c'est marrant. On n'a pas la chance de voir le tournage d'une pub tous les jours et c'est bluffant". Une équipe est arrivée lundi "et en deux jours, ils ont transformé l'étable en restaurant", ajoute Florine. Il y a effectivement tout le décorum d'un fast food avec l'enseigne KFC accrochée au-dessus de l'entrée de l'écurie, un comptoir, des tables. "Et tout est préparé sur place", précise Caroline, qui travaille également chez Havas.

Une écurie a été transformée en fast-food pour une opération de communication organisée par KFC à l'occasion du Black Friday © Radio France - Sonia Ghobri

Poopie, l'un des chevaux en pension aux écuries Florida de l'Andelle a temporairement changé de box pour laisser place à ce KFC temporaire. "Ça ne sent jamais le cheval parce que c'est propre mais là ça sent le poulet frit", blague Damien.

Poopie, l'un des chevaux en pension aux écuries Florida de l'Andelle à Fry a temporairement changé de box pour laisser place à ce KFC temporaire. © Radio France - Sonia Ghobri

Un restaurant KFC dans un village qui compte moins de 170 habitants et en plus dans une écurie, cela attise la curiosité. : celle des habitants des Frygéens, mais certains vivent à dix, vingt kilomètres de Fry. "On voulait voir ça. C'est super, ça met de l'ambiance dans ce petit village", se réjouit Marie-Thérèse.

200 personnes ont fait le déplacement, selon Guillaume Saez, responsable communication chez KFC France. "On est les premiers surpris et nous sommes heureux de voir que les gens étaient au rendez-vous. Il y a beaucoup de personnes âgées, ça aussi c'est une belle surprise parce que pour beaucoup c'est leur premier KFC". Cette chaîne de restauration rapide attire plutôt une clientèle jeune et citadine.