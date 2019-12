Pour le nouvel an à Rouen, les dragons vous ramènent plus que d'habitude

Une trentaine de voiture et quatre-vingts bénévoles sont mobilisés pour la soirée et la nuit du nouvel an.

Rouen, France

L'association existe depuis 2003 et, toute l'année, ses bénévoles proposent de ramener, dans l'agglomération rouennaise, ceux qui ont trop bu pour rentrer chez eux en toute sécurité. Nouvel an oblige, "Les dragons vous ramènent" seront sur le pont en ce 31 décembre, avec un dispositif renforcé.

"Arrêt catastrophe"

"On aura trente voitures prêtée par la SNCF et 80 bénévoles", explique Raphaël Robert en charge de la composition des équipes pour le 31 décembre. Les bénévoles rayonnent sur toute l'agglomération et ne prennent en charge que des gens qui ont une voiture et qui ne peuvent pas rentrer chez eux : un "dragon" est dans la voiture avec le ou les fêtards, et un autre est dans la voiture "escorte".

L'association prévoit de faire entre 140 et 150 raccompagnements pour cette soirée du nouvel an, soit dix fois plus que lors d'une soirée de week-end "classique". Ce n'est pas la seule chose qui change de l'ordinaire.

"Les passagers en général sont joyeux", raconte Joël Janninelle, qui s'apprête à vivre son quatrième nouvel an avec les "dragons". Mais il y a aussi les "arrêts catastrophes". "Il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, il faut avoir un peu de réflexes", sourit le bénévole.

Aidés financièrement et matériellement par la mairie de Rouen, les dragons vous ramènent et sont joignables via leur standard au 02.35.15.12.07 et recherchent constamment des bénévoles. Vous pouvez également faire un don à l'association. Plus d'infos sur leur site Internet.