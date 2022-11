Pour le spationaute toulousain Philippe Perrin : "Sophie Adenot est pétillante et superbement intelligente"

L'ESA (l'Agence Spatiale Européenne ) a présenté hier après-midi à Paris sa nouvelle promotion de cinq spationautes, trois hommes et deux femmes dont la "Toulousaine" Sophie Adenot. Il y a aussi la Britannique Rosemary Coogan, le Suisse Marco Sieber, l'Espagnol Pablo Alvarez Fernandez et le Belge Raphaël Liégeois. Ils viennent renforcer les sept spationautes déjà en poste depuis 2009 dont Thomas Pesquet. Alors France Bleu donne la parole à un spationaute, le Toulousain Philippe Perrin pour analyser ce succès.

France Bleu : Sophie Adenot fait partie des cinq spationautes choisis parmi plus de 22.000 candidats. Comme Thomas Pesquet, on a l'impression qu'elle est parfaite. Ils sont beaux, intelligents, ils font de la musique. Il faut être parfait pour être spationaute ?

Philippe Perrin : C'est le but. Dans une sélection, c'est difficile, on peut se permettre. Moi, j'étais loin d'être parfait, je peux vous rassurer. Il y a une sélection, donc on peut se permettre d'être exigeant. La perfection, c'est bien évidemment sur la culture scientifique, sur le comportement, sur tout ce qui est psychomoteur. Enfin, on a des gens qui passent dans des filtres extrêmement étroits, qui finissent par se ressembler quelque part.

Dans quel sens se ressembler ?

Eh bien, ils ont cette douceur, cette capacité à apprendre toutes les langues... ce sont des gendres idéaux.

Sophie Adenot a des diplômes de Suparéo ? Vous l'avez rencontré là-bas ?

Oui, elle est charmante, elle est pétillante, superbement intelligente. Et moi, je suis très fier parce que je suis un ancien de l'armée de l'air. Et l'armée de l'air a renoué avec la tradition d'envoyer des astronautes dans l'espace. Donc pas un pilote de chasse cette fois-ci, un pilote d'hélicoptère de combat. Sa mission, c'était d'aller chercher justement les pilotes de chasse qui se seraient éjectés donc une mission opérationnelle. Et puis, elle est devenue surtout pilote d'essai. Il faut rappeler que c'est la première femme pilote d'essai hélicoptère.

Elle a fait, Suparéo comme Thomas Pesquet et comme Arnaud Prost qui est sélectionné en tant que réserviste. Donc Toulouse est une vraie fabrique d'astronaute ?

Et bien oui, Toulouse c'est la capitale de l'aéronautique. Et puis il faut que ça devienne effectivement la capitale de l'espace. On ne va pas laisser ça aux autres. Et tout cela, ça passe par les écoles. Vous savez, quand on a voulu faire Airbus, on a descendu effectivement Supaéro ( que mes enfants appellent super héros) à Toulouse . Parce que l'école, c'est la base. Si demain on veut faire une filière hydrogène, il faut une école hydrogène autour de Francazal. L'École, c'est la base d'une filière.

Et puis c'est charmant parce que ce sont vos meilleures années et donc on revient systématiquement à Toulouse. Thomas Pesquet, revient. Il aime cette ville et je pense de la même façon, Sophie Adenot revient et reviendra à Toulouse.

Qu'est-ce que ça va être concrètement la vie de Sofia de nous à partir d'aujourd'hui ?

Alors elle a eu une vie trépidante, mais elle va multiplier ça par deux. Moi, j'avais le souvenir de travailler 70 ou 80 heures par semaine. La difficulté, ça va être de déménager, de s'installer, de mettre ses enfants dans un certain confort parce que c'est une mère de famille accomplie. Donc la première difficulté, elle est logistique, c'est trouver un port d'attache. Est-ce que je m'installe à Cologne ou est-ce que je m'installe à Houston ? Et comment j'organise ma vie personnelle ?

Maintenant, elle va se former pour aller dans la Station spatiale internationale ? Avec des entraînements physiques ?

Il faut à peu près un an pour connaître la Station spatiale internationale. Il faut qu'elle aille assez vite. Parce que Sophie a déjà eu une vie très complète, elle a déjà 40 ans. Donc je lui souhaite de voler très tôt. On parlait d'un vol en 2026, ce serait idéal. Maintenant, il faut que l'agence spatiale l'aide à rattraper le temps perdu. Donc il faut qu'elle aille très vite pour un premier vol à bord de la station, pour avoir une chance ensuite effectivement d'aller sur la station lunaire.

Elle aurait une chance vous pensez d'aller sur la lune et d'y rester un peu ?

Alors c'est toute une question de temps et d'âge. C'est une course contre la montre pour elle, mais je sais qu'elle est extrêmement motivée et qu'elle sera véloce.

Il y a deux femmes dans cette promo puisqu’il y a aussi la Britannique Rosemary Coogan. Les lignes bougent un peu. Il y a aussi le Britannique John McFall qui est sélectionné, qui est amputé d'une jambe. Est-ce qu'il pourra vraiment partir dans l'espace ?

Oui, c'est le but. Et dans l'espace, vous l'avez remarqué, on ne se sert pas de ses jambes ou très peu. On s'en sert des fois pour se stabiliser, puis niveau pour pouvoir bouger les mains, avoir une attitude stable. On le fait en général avec les cuisses, mais notamment en sortie extravéhiculaire. On ne se sert absolument pas de ses jambes. C'est pour ça que dans les différents handicaps que regardait l'Agence spatiale européenne, on n’a considéré que les handicaps des membres inférieurs.

