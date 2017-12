Pour le Téléthon, un Haut-Savoyard rejoint la tour Eiffel au Trocadéro en highline

Nathan Paulin, recordman de highline originaire de Haute-Savoie, parcourt ce samedi les 670 mètres qui séparent la tour Eiffel du Trocadéro en marchant en équilibre sur une sangle. Un exploit au profit du Téléthon.

Nathan Paulin n'a pas peur des défis. Pour la 31ème édition du Téléthon, le Haut-Savoyard originaire du Reposoir va rejoindre ce samedi la tour Eiffel au Trocadéro à Paris en highline. Pour réussir cet exploit, il va marcher 670 mètres en équilibre sur une sangle à plus de 70 mètres de hauteur.

Des images époustouflantes

"L'idée, c'est de faire le buzz", confie Nathan Paulin qui n'est pas à son premier coup de maître. Détenteur d'une dizaine de records, il met cette année ses talents d'équilibriste au profit du Téléthon.

Pour le #Téléthon2017, le highliner Nathan Paulin réalise une traversée sur une sangle tendue entre @LaTourEiffel et le Trocadéro. 😲 A découvrir en direct sur @France2tv ce week-end 👏 pic.twitter.com/3LLh4PJOuU — Cité de l'archi (@Citedelarchi) December 8, 2017

"Cet exploit peut permettre de mettre un coup de projecteur et obtenir des dons" - Nathan Paulin, highliner.

Les images d'un funambule en plein Paris devraient en effet être reprises par les médias. "Ce sera très beau", assure le Haut-Savoyard. S'il réussit à rejoindre les deux monuments, ce serait alors un record de distance en ville.

Un exploit télescopé par les hommages à Johnny

Malheureusement pour Nathan Paulin, le cercueil du chanteur décédé mercredi dernier parcourra les Champs-Élysées au même moment. Cet hommage risque de rendre plus confidentielle la performance du Haut-Savoyard : "C'est sûr que le décès de Johnny, ça perturbe ce qu'on avait prévu, mais on va essayer d'assurer à fond pour que quand même ça retentisse à sa juste valeur et que le Téléthon ne soit pas peiné par ça."

Une performance à découvrir en direct sur France 2 ce samedi.