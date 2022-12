Pour le Téléthon, un pâté lorrain de 63,5m de long en vente à Richardménil

C'est un record revendiqué par le comité des fêtes de Richardménil, celui du plus long pâté lorrain du département. Ce samedi matin, à l'occasion du Téléthon, 168 pâtés lorrains ont ainsi été assemblés pour atteindre les 63,5m de long. "On a battu le record de Toul qui avait fait 52 mètres", fanfaronne le président du comité des fêtes Gilles Briolet. "Ils sont en plus fabriqués à partir de Gris de Toul, pour leur faire un clin d'œil. Ils seront contents", ajoute-t-il.

Au-delà du concours de taille, c'est surtout la volonté de solidarité qui prend le dessus. Chaque pâté étant vendu à 12 euros pièce. "C'est super de pouvoir donner pour le Téléthon", se réjouit José, qui en a pris 3. "En plus ça marche ! Il n'y en a déjà plus", sourit Geneviève, qui tient du coup fermement son pâté en main.

Et effectivement, en une demi-heure, tous les stocks étaient déjà partis. "Je m'étais dit qu'en ajoutant de la nourriture, ça attirerait du monde... J'en ferai le double l'an prochain", rigole Gilles Briolet. Mais ce succès signifie surtout une rentrée de 2 016 euros supplémentaires dans la cagnotte du Téléthon. "On est toujours à l'affut de nouvelles idées", commente François Graillot, du comité du Téléthon de Richardménil. Son fils Hervé est d'ailleurs atteint d'infirmité motrice cérébrale, c'est donc tout un symbole pour lui. "Je suis très fier des équipes qui ont tout donné !", lâche-t-il d'ailleurs en voyant les tables se vider à vitesse grand V.

