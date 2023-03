Pour ne pas disparaitre, l'épicier de Bierné-les-Villages lance un appel à l'aide sur un air de Balavoine

L'épicier de Bierné-les-Villages, qui s'est taillé une solide réputation grâce à ses paniers anti-inflation et ses vidéos chantées et rigolotes sur le réseau TikTok, Hugo Mocques, a besoin de vous, fait appel à votre générosité. Il veut s'agrandir, son magasin est devenu trop petit, manque de place, concurrence féroce avec les supermarchés dit-il. Et pour y arriver, il vient de lancer une cagnotte solidaire sur la plateforme Leetchi.

"Il faut que je me développe sinon je suis voué à disparaitre comme beaucoup de petits commerces de village" explique l'épicier mayennais qui a besoin de plusieurs milliers d'euros pour poursuivre sereinement son activité. Pour cet appel à l'aide, Hugo Mocques a évidemment choisi de chanter sur l'air du succès de Daniel Balavoine "Sauver l'amour".