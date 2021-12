EN IMAGES - Pour Noël, deux Creusois installent une tour Eiffel lumineuse dans leur jardin

La magie de Noël se résume à un chiffre à Ventenat dans le nord de la Creuse : 17.000. C'est le nombre d'ampoules nécessaires pour faire briller toutes les guirlandes de Rémi et Romain, deux frères électroniciens. Ils ont créé ensemble le projet R Déco en 2019 pour illuminer leur jardin tous les ans. Ils changent de thème chaque année et cette fois, ils misent tout sur Paris.

A la tombée de la nuit, les monuments emblématiques de la capitale s'illuminent dans le jardin. On retrouve le Moulin rouge, le pont des arts, la Seine, une grande roue, un petit train, et le bouquet final : une tour Eiffel de sept mètres de haut. Toutes ces décorations sont faites à la main par Rémi et Romain. Pour les structures ils utilisent du bois qu'ils peignent en rouge, en vert ou encore en blanc. Les guirlandes se composent d'ampoules LED..

Un spectacle ouvert au public jusqu'à début janvier

Une bande son complète ce spectacle, et ça attire du monde : jusqu'à 150 personnes certains soirs. Le spectacle est ouvert au public jusqu'au début du mois de janvier. Les guirlandes sont allumées de 18h à 22h en semaine, et de 17h30 à 23h les week-end. Des soirées "son et lumière" étaient même organisées les 4, 11 et 18 décembre... avec le Père Noël !

Rémi et Romain illuminent leur jardin depuis 2019. © Radio France - Justine Maurel

Ils ont également installé une grande roue. © Radio France - Justine Maurel